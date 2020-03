El municipio de Brown intensifica su trabajo contra el Dengue con 500 promotores

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante el fin de semana un megaoperativo de prevención del Dengue sacando a la calle a más de 500 promotores y promotoras de la salud que recorrieron las 12 localidades y numerosos barrios brownianos concientizando a los vecinos y repartiendo casa por casa materlal para combatir al mosquito transmisor. “Estamos en la calle, en los barrios previniendo, bien cerca de nuestra gente para llevar las recomendaciones y ayudar con el descacharrado y la limpieza en los casos en que sea necesario. También repartimos bolsas de residuos y repelentes para evitar el contacto con el mosquito transmisor. Al Dengue le ganamos entre todos y por eso necesitamos de la solidaridad y la colaboración de todos los vecinos y vecinas”, indicó el intendente Mariano cascallares. El megaoperativo de más de 500 efectores de la salud se realizó durante la jornada del sábado pasado. Promotoras de la secretaría de Salud Municipal, funcionarios e integrantes del equipo de la Comuna e incluso militantes (participaron además activamente todas las delegaciones municipales) recibieron una capacitación y luego realizaron el recorrido casa por casa entregando material informativo, bolsas de residuos y repelentes a los vecinos. En cada caso se recomendó eliminar recipientes que puedan acumular agua, tapar tanques y recipientes utilizados para la recolección de agua, ademas de colocar boca abajo baldes, bidones y palangana que puedan acumular agua. También se destacó la necesidad de no automedicarse, si aparecen síntomas acudir al centro de salud más cercano, no tomar aspirinas o Ibuprofeno, ni aplicarse inyecciones. POTENCIAN LAS FUMIGACIONES Mientras tanto, el Municipio de Almirante Brown está potenciando los operativos de fumigación en diferentes puntos dando respuesta de ese modo al pedido de muchos vecinos. Las fumigaciones se concentran en puntos considerados clave, como el Cementerio Municipal de Rafael Calzada, donde se hace especial hincapié en el agua que contienen los floreros. En paralelo, se están fumigando los cauces de los arroyos de la zona y los espacios públicos más concurridos. Monitoreado por la secretaría Municipal de Salud y llevado adelante por Bromatología, cada fumigación apunta a terminar con el mosquito Aedes Aegipty.que es el transmisor del Dengue. Mientras tanto se multiplican las recomendaciones vinculadas a la necesidad de evitar el contacto prolongado con el césped en los espacios públicos y sobre el uso de repelentes para alejar a estos insectos.

