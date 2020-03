Retenciones a la soja: Mesa de Enlace confirmó un paro de cuatro días

Finalmente, las entidades rurales y los autoconvocados, convergieron en una adelantada medida de protesta: un paro de comercialización de hacienda y de granos la próxima semana. Se espera que no haya cortes de ruta, aunque podría haber “vigilias” a la vera de algunos puntos importantes. El impacto central se sentirá en la hacienda vacuna, y también se puede ver afectada la carga de buques granarios en los principales puertos de exportación. Luego de la suba de las retenciones a la soja oficializada hoy por el Gobierno, del 30 al 33%, la Mesa de Enlace decidió avanzar en conjunto en un cese de comercialización de granos y hacienda para faena de cuatro días. La medida, que comenzará el próximo lunes y se extenderá hasta el jueves, se negoció entre Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) . Todo se precipitó cuando trascendió que CRA estaba dispuesta a avanzar en una protesta sola.

