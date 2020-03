El PJ emitió un documento contra Mauricio Macri y llamó a elecciones

El presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, adelantó que las próximas elecciones partidarias del próximo 3 de mayo servirán para renovar las autoridades partidarias y ratificó un contundente apoyo al gobierno nacional y el Frente de Todos. “Se va a ver una renovación de autoridades”, aseguró el dirigente sanjuanino, al término de un congreso nacional celebrado este jueves en el microestadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito. José Luis Gioja llamó a conformar “una lista que represente a todos los sectores del peronismo, de manera que sea lo más representativa posible para conducir al mejor partido del mundo”. “El mangrullo que tenemos todos es la unidad justicialista para sostener el Frente de Todos y apoyar al gobierno nacional de Alberto y de Cristina”, indicó. Durante el congreso se aprobó la integración de la junta electoral de cara a las elecciones del 3 de mayo, en tanto que el calendario electoral comenzará el 16 de marzo. Además, se emitió un documento final donde respaldan la iniciativa de investigar el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri. “Apoyamos y festejamos la idea de saber qué pasó. Quienes permitieron y quienes se beneficiaron con las prácticas de endeudamiento y fuga de capitales implementadas. No podemos hacernos los distraídos ante lo ocurrido, para así lograr consolidar este llamado a un Nuevo Nunca Más”, sostuvieron en el documento al que accedió Ámbito. A su vez, los pejotistas ratificaron una oposición las “clásicas recetas de ajustes” neoliberales y abogaron por un exitoso proceso de renegociación de la deuda. “Un acuerdo que implique ajuste sólo provocará más recesión, menos oportunidades, aumento de la pobreza y la exclusión. Incluso el Fondo Monetario Internacional reconoció esta verdad”, afirmaron. También repudiaron las “detenciones arbitrarias” en la Argentina y las maniobras de lawfare durante la gestión de Mauricio Macri. Asimismo, exhortaron al Gobierno a buscar un “federalismo con participación efectiva de las provincias” y un “acuerdo en el que todos salgamos ganando”, que evite más “angustia y estrés de los argentinos y argentinas”.

