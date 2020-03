Monte Grande: Una mujer fue aislada luego de presentar los síntomas del coronavirus

La Clinica Montegrande mediante sus redes sociales comunico que recepecionario y se encuentra aislada una paciente con sintomas de Coronavirus. Según sabe, la mujer habría ingresado con fiebre a la guardia y tras presentar otros síntomas, fue aislada y permanece internada en el centro de salud, ubicado en General Rodríguez 158. NFORMACION IMPORTANTE PARA LA COMUNIDADCLINICA MONTE GRANDE Publicado por Clínica Monte Grande en Jueves, 5 de marzo de 2020 En diálogo con el portal Info Región, el director de la CMG, Carlos Santoro, informó que “la paciente ingresó con altas temperaturas y por ser empleada del hospital donde se confirmó el primer caso de coronavirus, se tomaron los recaudos necesarios”. Indicó que ya se informó del posible caso al Ministerio de Salud de la Nación y están aguardando los resultados de los estudios realizados a la mujer para confirmar si contrajo la enfermedad. “La paciente se encuentra en una habitación aislada dentro de la clínica, para no comprometer a otros pacientes y se están tomando todas las medidas protocolares”, recalcó el Director del centro de salud.

