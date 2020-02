Primer encuentro de mujeres emprendedoras de Almirante Brown

Con el objetivo de visibilizar y consolidar el trabajo, además de generar futuras redes de comercialización, se realizó el primer encuentro de mujeres emprendedoras y artesanas de Almirante Brown.

La jornada, llevada a cabo en la Casa Municipal de la Cultura de la ciudad de Adrogué, no solo contó con la participación de numerosas mujeres del distrito, que a través de su emprendimiento procuran mejorar la economía familiar y en muchos de los casos son sostén de hogar, sino también con la presencia de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán y la titular del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), Ivanna Rezano, entre otras funcionarias del Ejecutivo y Legislativo comunal. Este es el primer encuentro de muchos otros que intentarán fortalecer la labor que a diario desarrollan las emprendedoras del distrito siempre- en el marco de una perspectiva de género- con el firme apoyo y compromiso de la comuna. En la oportunidad, Miñán señaló que: “Para nosotros desde el Municipio es muy importante fortalecer el desarrollo de las mujeres- visibilizando su trabajo genuino- quienes además de llevar adelante muchas tareas tienen el deseo de emprender y crecer. Nuestra idea es acompañarlas y seguir batallando para tener los lugares que nos corresponda”. Por su parte, Rezano informó que el objetivo del encuentro es conocer y que las mujeres emprendedoras se conozcan para potenciar su accionar y tener un diagnóstico para la implementación de políticas públicas en función del fortalecimiento de todos los emprendimientos. Actualmente la comuna respalda el trabajo de los emprendedores con los espacios de comercialización (ferias) y una línea de microcréditos. Quienes quieran tener más información al respecto pueden acercarse –de 8 a 14hs- al Instituto Municipal de Economía Social, ubicado en la calle Toll 1571, Adrogué, o comunicarse al teléfono 5034-9927 (Int. 399).

