Sabbatella navegó por el Riachuelo junto a Beatriz Mendoza

El titular de ACUMAR navegó hoy junto a la psicóloga social impulsora de la causa judicial por el saneamiento del Riachuelo, para observar el estado del río y sus alrededores.

Martín Sabbatella realizó hoy su primera navegación como presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y lo hizo acompañado por Beatriz Mendoza, quien fuera la principal impulsora de la causa judicial por el saneamiento de la Cuenca, y que hoy se conoce como “Causa Mendoza”. La recorrida sirvió para observar el avance de las tareas de limpieza y extracción de residuos del espejo de agua, el trabajo sobre las riberas del Riachuelo y del edificio que lleva justamente el nombre de “Beatriz Mendoza”, a la altura de Puente Bosch en Avellanada, donde ACUMAR reactivará el financiamiento para la construcción de un laboratorio modelo de análisis toxicológicos, de control y monitoreo ambiental. Beatriz Mendoza fue la impulsora, en el 2004, de la denuncia por contaminación en Villa Inflamable que derivó en lo que se conoce como “Causa Mendoza”, que obliga a los Estados Nacional, Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires a realizar el Saneamiento Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. Durante la recorrida Mendoza destacó que “lo que pudimos ver, es lo que vemos hace muchísimos años. Es desastre, es abandono, es falta de interés y de responsabilidad”, y agregó: “me parece que es un momento, de nuestro país y de la historia de ACUMAR específicamente, que es esperanzador”. “Por su parte Sabbatella mencionó que “navegar por el Riachuelo da una amplia perspectiva de la problemática. Pudimos observar las tareas de limpieza y extracción de residuos del espejo de agua, y el trabajo sobre las riberas”, y reconoció a la vez lo observado por Beatriz Mendoza: “Hay que trabajar intensamente para transformar la Cuenca, y lo vamos a hacer con la comunidad y con los distintos municipios”. De la recorrida, que partió desde el Obrador de ACUMAR en el Puente Bosch y fue desde la desembocadura en el Río de La Plata hasta el Arroyo Cildañez, participaron también Sergio González, representante del Foro Hídrico de Lanús y Claudia Espíndola, Directora de la Asociación Sembrando Juntos de Villa Inflamable.

