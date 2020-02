María Rosa Martinez: “Es alentador que todos los días haya alguna medida o decisión para ampliar derechos”

ENTREVISTA/ La diputada nacional del Frente de Todos María Rosa Martínez en dialogó con La Estación Online destacó las continuas medidas del gobierno para favorecer a todos los habitantes del país. “Es alentador que todos los días haya alguna medida o decisión para ampliar derechos. Ayer se entregó en la Casa Rosada el DNI numero 9000 a Isha una mujer trans, se viene entregando la Tarjeta Alimentar contra el hambre que convocó a todos los sectores. Todos los días hay medidas que tiene que ver con mejorar la situación de nuestro pueblo y es el objetivo central” y agregó “fue lo mismo dijo Axel Kicillof el día que entregaron las escrituras en Almirante Brown y el ministro Guzmán cuando se expresó en la Cámara de Diputados de la Nación, y yo creo que esto es volver mejores”. Afirmó la referente de Kolina Sobre el tema deuda “El pueblo tiene que saber la profundidad y la dimensión de lo que significa esta deuda, deuda que fue destinada a la fuga y al capital financiero. Porque si hubiese sido destinada a la producción, hoy estaríamos analizando otras cosas” Y agregó “Guzmán dijo que no va poner nada por delante de los intereses del pueblo y creo que es el signo de identidad de nuestro proyecto “ “Me acordaba de algunos discursos de Perón, donde repetía primero el pueblo, por la felicidad del pueblo, y esa es la esperanza que se ha generado en nuestros habitantes, hay conciencia de que va por ahí, esas son las prioridades de este proyecto político.” Cuando terminó el discurso el ministro Economía Guzmán dijo, “acá hay intereses que están en contra de lo que estamos diciendo, pero claramente es a favor del pueblo o no” “Yo estoy realmente contenta, creo cuando miremos a través del tiempo, este triunfo del proyecto de político, frente al macrismo y oposición, que es el Fondo Monetario Internacional, es el capital concentrado, este caminar desde las ruinas , veremos lo que significó el signo de madures de este pueblo y de nuestros dirigentes.” remarcó la diputado nacional y referente de Kolina María Rosa Martínez Sobre la postura de la oposición “Es duro de analizar a la oposición, por qué están diciendo cosas absurdas. Cuando el gobierno de Macri tomó la deuda nunca hubo ni análisis ni discusión por parte de ellos, se faltó a la constitución, luego presentaron presupuestos en diciembre que parecían bromas donde cambiaban la proyección de inflación, hasta el valor del dólar” criticó al referirse al macrismo. “Nosotros no vamos hacer eso, hubo una exposición del ministro de una hora y media, para la Cámara y frente a las cámaras. Sobre las supuestas diferencias y divisiones entre Nación y Provincia la diputada aseguró : “Para triunfar el enemigo necesita que estemos divididos, y enfrentados y eso no va ocurrir. “Pensemos que en estos 59 días de gobierno hubo 29 tapas contra Axel. Eso muestra a las clara la búsqueda de generar preocupación, y la instalación de un debate que no es el real” Finalizó la diputada nacional María Rosa Martinez.

