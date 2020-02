Mayra Mendoza supervisó trabajos de bacheo y saneamiento

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este viernes la ejecución del pavimento de hormigón en la intersección de La Guarda y Río Desaguadero, en Ezpeleta, donde señaló que “se trabajará en todo el distrito priorizando los lugares más urgentes”. En base a un relevamiento, se inició un cronograma de bacheo para atender los lugares más críticos, sectores donde pasa el transporte urbano o que constituyen un peligro para el tránsito vehicular. Personal y maquinaria municipal procedieron al aserrado de juntas, demarcación, rotura, retiro de pavimento, colocación de estructura de hormigón de 10cm de H8 y de 20cm de H30 y alisado del pavimento. Los trabajos continuarán en Uriburu y Mendoza, en Ezpeleta y también en Bernal y en Quilmes Centro. Además completaron un proceso de sellado de juntas en La Guarda, entre Mitre y Río Desaguadero, y en Hernández, desde las vías hasta Río Desaguadero. Luego, la Jefa Comunal acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Ángel García, se dirigió a Guido y Mozart, donde supervisó tareas de saneamiento emprendidas en la zona. Desde el área de Servicios Públicos indicaron que “por disposición de la intendenta arrancamos el operativo desde Guido y Mozart, continuamos por todo Mozart hasta Echeverría con un trabajo de despeje de calles, retiro de montículos y desmalezamiento”. Durante la semana las cuadrillas completaron el levantamiento de montículos con pala frontal, retroexcavadoras y minipalas, desde Zola hasta la autopista y desde Echeverría hasta Guido. En la esquina de Mozart y el arroyo, las cuadrillas comenzaron un zanjeo general para el escurrimiento del agua hasta el arroyo Jiménez. “Seguiremos con un trabajo especial de desmalezado del monte, para ir limpiando y abrir una calle hasta Florencio Varela, en el límite con Berazategui”, resaltaron.

