Malena Galmarini y Blanca Cantero se reunieron para coordinar trabajos en conjunto entre Aysa y el Municipio

La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, recibió en su despacho a la presidenta de AYSA, Malena Galmarini, para la firma del convenio “Plan AYSA Agua/Cloaca más Trabajo” además de la planificación futura de una agenda conjunta de trabajo entre ambas partes. La reunión de trabajo se llevó a cabo, en el despacho del intendente entre los equipos técnicos de ambas instituciones. En el encuentro también estuvieron presentes secretarios del Gabinete municipal y concejales. Ambas funcionarias hicieron propicia la reunión de trabajo para la firma de sendos convenios marcos, que tienden a la futura puesta en funcionamiento de la segunda planta depuradora de líquidos cloacales y bombeo (obra inconclusa desde hace años), que permitirá ampliar el servicio y mejorar la calidad de vida de cientos de familias peronenses. “Agradezco a Malena (Galmarini) que nos haya visitado. Para mí es un orgullo haberla recibido. En mi despacho estuvimos conversando de todo el trabajo que hay por delante. Conozco y sé de sus garras al respecto y de todo lo que va a lograr en una empresa tan importante como Aysa”, resaltó la intendenta Cantero, quien se refirió a la obra inconclusa de la planta de servicios cloacales: “Tenemos muchos desafíos en Presidente Perón y Malena tiene el gran desafío junto a nuestro Municipio de finalizar la obra de tratamiento de servicios cloacales porque sin esa obra, que está paralizada, no podemos conectar ningún barrio más”. Además, la intendenta agrego “para que los barrios se conecten, una vez finalizada dicha obra, faltaran obras menores de interconexión en cada barrio “ Por su parte, Malena Galmarini -luego del encuentro- calificó de “enorme” el proyecto de trabajo con el Municipio de Presidente Perón. En ese sentido, sostuvo: “Blanca es una compañera y para mí es un orgullo que esté al frente de esta Municipalidad. Tiene muchos desafíos por encarar y estoy convencida que va a hacer bien su trabajo porque le pone mucho sentido común y sobre todo mucho corazón”. La presidenta de Aysa también hizo hincapié en la finalización de la planta depuradora, agregando además la necesidad de implementar programas nacionales, con el objetivo de concretar la ampliación de la red de agua corriente para Presidente Perón. Al finalizar la reunión laboral, ambas funcionarias juntos a sus equipos técnicos y los responsables de la planta: Hernan Liva – jefe de Planta, Juan Tecastain – Jefe de Mantenimiento y Oscar Rocco – Jefe de Funcionamiento, recorrieron el predio donde funciona la planta depuradora de líquidos cloacales y la segunda que comenzó a ejecutarse en 2013 y actualmente está paralizada. Ambas se ubican en el barrio Agrocolonia.

