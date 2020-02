Berazategui recibe el Programa Nacional “El Estado en tu Barrio”

Jueves 13 y viernes 14 de febrero en barrio 12 de Octubre

Berazategui recibe el Programa Nacional “El Estado en tu Barrio”, a través del cual se puede acceder a servicios de vacunación, asesoramiento a jubilados y emisión/renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), entre otros, de forma gratuita. Las jornadas serán el jueves 13 y viernes 14 de febrero en la Plaza 12 de Octubre (calle 131 entre 8 y 9, barrio 12 de Octubre), en el horario de 9.00 a 15.00. El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, recibió en su despacho al Titular de la Unidad Ejecutora del Programa “El Estado en tu Barrio”, Walter Alejandro Gramajo, para coordinar la organización de los operativos. En ese sentido, Gramajo explicó: “Tuvimos un gratificante encuentro con el Dr. Juan José Mussi y las autoridades municipales, en el que establecimos un calendario de trabajo en relación al Programa. Además, hemos coincidido en el diagnóstico con respecto a la realidad social que estamos viviendo, y en lo qué hay que hacer”. Asimismo, señaló: “Nuestro gobierno nacional ha planteado como objetivo empezar por los últimos para llegar a todos, y el Programa se trata justamente de eso, de poner al alcance de los más afectados por la crisis la mayor cantidad de recursos posibles”, y agregó: “Más allá del esfuerzo que se hace desde el Municipio, Berazategui no escapa a esta difícil realidad, por eso junto a la Comuna llevaremos adelante los operativos”. “El Estado en tu Barrio” llega a la ciudad en la semana de su lanzamiento, siendo Berazategui el segundo municipio que visita. Las unidades móviles que se instalarán en la Plaza 12 de Octubre, acercarán trámites administrativos dependientes de distintos ministerios. De esta manera, los vecinos podrán obtener, cerca de sus casas y en un mismo lugar, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la Tarifa Social. También, tendrán la posibilidad de acceder a controles de salud, cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, inscribirse en la Asignación Universal por Hijo, o iniciar gestiones sobre temas de seguridad social vinculados con los servicios a jubilados y pensionados de la ANSES y del PAMI; además de recibir asesoramiento sobre políticas sociales o de empleo. El Programa “El Estado en tu Barrio” funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabi

