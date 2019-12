Cascallares entregó diplomas a egresados de Almirante Brown del Plan Fines

Colmados de alegría y emoción, estudiantes egresados de Almirante Brown del plan FinEs 2 recibieron de manos del intendente Mariano Cascallares sus flamantes diplomas. Una vez más el jefe comunal dijo presente y acompañó a los jóvenes y adultos que, gracias a su esfuerzo, terminaron sus estudios y lograron acceder a su título secundario. En el último encuentro de colación de diciembre 2019 -llevado a cabo en el Centro de Arte y Cultura Enrique S. Discépolo de Burzaco- toda la comunidad educativa celebró la culminación de un nuevo ciclo de estudios. Allí sumaron 356 los estudiantes egresados. En la oportunidad el jefe comunal, que agradeció a docentes y referentes del programa y subrayó no solo el compromiso de todo el sistema educativo sino de la familia de los estudiantes, instó a los jóvenes y adultos a continuar formándose. “Para nosotros es un orgullo, estamos convencidos que una política inclusiva está atada a la Educación Pública. Por eso trabajamos entre todos para que el plan fines en Almirante Brown sea un modelo”, indicó Mariano Cascallares. En este sentido, Cascallares manifestó que Brown es el segundo distrito de la provincia de Buenos Aires en cantidad de estudiantes de los Fines y renovó su compromiso con esta política pública. Los egresados corresponden, entre otras, a las siguientes sedes: Por un Barrio Más Unido de Glew, Escuela 21 de Malvinas Argentinas, Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco, Envión Claypole, Los Nonos de Don Orione, sede Felipe Vallesse de Ministro Rivadavia, Casa de la Cultura de Adrogué, Escuela Nro. 60 de Calzada y Jesús Misericordioso de San José. Participaron de la ceremonia el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la coordinadora general de inclusión y Educación Popular, Ada Ferrer; la inspectora jefe distrital de Educación Pública, Inés Centurión; el coordinador regional de Educación de Adultos de la provincia de Buenos Aires, Fernando Cienfuegos, además de autoridades, referentes educativos y familiares.

