Más de 200 egresados del centro de formación profesional de Burzaco recibieron su título

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que la modificación sobre los derechos de exportación sólo actualiza las retenciones a niveles del 2016 y 2017.



La reciente actualización del 30% de retenciones para la soja sólo se encuentra 0,7 puntos por encima de septiembre de 2018 cuando alcanzaron el 29,3% durante el gobierno anterior.



“El gobierno afirmó que no se trata de un aumento de la alícuota sino de una ‘actualización’, teniendo en cuenta que el cargo fijo de los 3 o 4 pesos por dólar decretado en septiembre del 2018“, explica el informe.



Y agrega que ese cargo fijo “implicó una suba necesaria en el marco del acuerdo con el Fondo, pero que se fue licuando a medida que el tipo de cambio sufrió sucesivas devaluaciones”. El informe elaborado por el equipo de economistas de Economía en UNDAV, advierte que, a pesar del aumento de los últimos años, las retenciones implican menos de un 7% de la recaudación total del Estado Nacional.



En base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el documento universitario señala que la Recaudación por Derechos de Exportación representa el 6,8% del total recaudado en 2019 por el Estado.



“La recaudación por derechos de exportación alcanzará los $ 330 mil millones en 2019 a pesar de un esquema de alícuotas extremadamente generoso. Lo recaudado es similar a lo tributado por ganancias y el impuesto al cheque”, subraya el informe. En Base a datos del BCRA y del IPC-INDEC, el informe apunta que, aún con la actualización de las retenciones, el precio que recibe el productor supera al promedio de los últimos cuatro años.



Mientras el promedio del número índice entre diciembre 2015 y noviembre 2019 fue de 74, a partir de la actualización de este mes, el número índice del Precio Real Efectivo será de 86. Por último el informe de la UNDAV expone que, mientras las retenciones fueron a la baja en los últimos 4 años, los precios de los alimentos y bebidas se dispararon un 285% entre noviembre de 2015 y 2019.



“El alza en el precio de los alimentos es casi proporcional a las devaluaciones, no por un aumento de costos sino en realidad por un arbitraje del mercado entre precio internacional y precios domésticos, lo cual se vio agravado por la quita de retenciones”, sentencia el informe.

