Mayra Mendoza y Daniel Gollán encabezaron jornada de prevención de prevención de Dengue, Zika y Chikungunya

La intendenta del gobierno municipal de Quilmes, Mayra Mendoza, y el Ministro de Salud, Daniel Gollán, participaron este sábado en Solano de la jornada de prevención de Dengue, Zika y Chikungunya para evitar la reproducción del mosquito transmisor de estas enfermedades. “Nuestra gestión va a estar presente en todos los lugares y, sobre todo, donde más se necesita. Vamos a trabajar en cada barrio, casa por casa, y con cada vecino y vecina”, aseguró Mayra Mendoza, acompañada del jefe de Gabinete municipal, Alejandro Gandulfo; los secretarios de Salud, Jonatan Konfino; de Servicios Públicos, Ángel García; y el senador provincial Emmanuel González Santalla. En ese marco, Mayra Mendoza agradeció el compromiso y el trabajo de los promotores de salud que estuvieron en la jornada y destacó que “vamos a fortalecer la tarea que cada uno de ustedes realiza. Todos estamos unidos en el mismo objetivo: ayudar a que la gente viva cada día mejor”. La jornada estuvo a cargo de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, promotoras y equipos de la Secretaría de Salud del Municipio de Quilmes, Delegaciones Municipales y la comunidad de San Francisco Solano y La Paz. Daniel Gollán, quien estuvo junto al subsecretario de Atención a las Personas, Nicolás Kreplak, afirmó que “hay que salir a limpiar todos los lugares donde se cría el mosquito que transmite el dengue. Todos los vecinos y vecinas tienen que colaborar en esto todos los días para poder tener un verano sin dengue”. Entre las diferentes instancias de promoción de salud se desarrolló un casa por casa, hablando directamente con los vecinos sobre la importancia del descacharreo y explicando qué hacer para evitar el problema del dengue ante el calor y las elevadas temperaturas del verano. Las autoridades sanitarias se reunieron en el Polideportivo San Francisco Solano, calle 835 N° 1936, donde se llevó a cabo una capacitación sobre el trabajo territorial y participativo. Se entregó material gráfico con información y bolsas para el depósito de cacharros en desuso. El dengue es un virus que se transmite por la picadura del Aedes Aegypti, un mosquito que vive en los domicilios y alrededores, y deposita sus huevos en recipientes que contengan agua estancada. Es importante evitar tener objetos que estén en desuso y puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos, etc; renovar el agua de los bebederos de animales y cepillar la superficie cada 3 días; mantener siempre limpios los desagües, canaletas y rejillas; desmalezar los patios y jardines y mantener el pasto corto; colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

