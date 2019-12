Integrantes del gabinete municipal de Mayra Mendoza recibieron a trabajadores de Kimberly Clark



El Jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo, y el Secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio, mantuvieron hoy un encuentro con delegados e integrantes de la comisión de mujeres de la sucursal Bernal de la papelera Kimberly Clark. Desde el gobierno municipal se comprometieron a acompañar el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras, buscando generar reuniones con autoridades nacionales y provinciales que permitan tener instancias de negociación con miembros de la empresa. La empresa cerró sus puertas el pasado mes de septiembre como consecuencia de las políticas neoliberales llevadas adelante en los últimos cuatro años. Por tal motivo los trabajadores continúan en pie de lucha para conservar sus fuentes de trabajo.

Both comments and pings are currently closed.