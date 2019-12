Alberto Fernández sobre el campo: “Lo que se hizo fue actualizar retenciones existentes”

El gobierno nacional cambió el esquema de retenciones, dejó sin efecto el limite de 4 pesos por dólar de retención, y subió los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias. Sobre esto, el presidente Alberto Fernández habló en una entrevista radial. “Déjase sin efecto el límite de $ 4 por cada dólar estadounidense, establecido en el artículo 2° del Decreto N° 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones”, fijó el decreto 37/2019 publicado en el Boletín Oficial. En el mismo decreto se dispuso que “la alícuota del derecho de exportación establecido en el artículo 1º del Decreto N° 793/18 y sus modificaciones será del 9%”. De esta manera, el decreto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; y de su par de Economía, Martín Guzmán, dejó sin efecto el decreto firmado en septiembre de 2018 por el ex presidente Mauricio Macri en el cual se estableció un tope máximo de retención de $4 por dólar, pero no así el derecho de exportación del 12%. “Lo que estamos haciendo en dejar en pie las retenciones que puso [Mauricio] Macri. No estamos aumentando ninguna retención”, dijo el jefe del Estado en diálogo con Radio Mitre. “Macri había puesto una limitación con una suma fija de cuatro pesos por dólar en un momento que el dólar valía menos de la mitad de lo que vale hoy”, agregó. Fernández dijo que intenta “ordenar” el esquema de retenciones que dejó su antecesor y advirtió: “Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo y el campo también”.

Both comments and pings are currently closed.