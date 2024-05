Este fin de semana, la feria “Mi Pyme” llega al Parque Saludable Ramón Carrillo

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 1° y domingo 2 de junio la Feria “Mi Pyme” en el Parque Saludable Ramón Carrillo, un importante pulmón verde de cuatro hectáreas ubicado entre las localidades de Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué. La iniciativa, organizada por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, se llevará adelante de 11 a 19 horas en el predio situado en Erezcano N°1850, donde habrá stands ofreciendo distintos productos realizados por emprendedores y emprendedoras de nuestro distrito. Entre ellos, objetos de impresión 3D, cerámica, macetas, agendas y encuadernaciones, artesanías en alpacas, mates, alforjas, parches y stickers, indumentaria, textil, juguetes artesanales y didácticos, bijouterie, accesorios, anime y marroquinería, entre muchos más. También estarán ofreciéndose propuestas gastronómicas para los distintos paladares de la mano de las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPA). “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a visitar la Feria Mi Pyme en nuestro querido Parque Saludable Ramón Carrillo, donde con entrada gratuita se encontrarán stands con importantes productos elaborados por emprendedores de nuestro distrito a precios accesibles”, subrayó el intendente Mariano Cascallares.

