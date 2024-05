Sandra Pettovello echó a Pablo de la Torre por los alimentos retenidos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó este jueves un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento, no sin antes echar a Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, apuntado como chivo expiatorio. La funcionaria y amiga del presidente Javier Milei culpó al funcionario por el acopio de 6.000 millones de kilos de alimentos, que la Justicia había determinado que este jueves debía comenzar a repartir. Fue el propio De la Torre quien confirmó la salida del Gobierno. “Fue un honor ser parte del Gobierno Nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra Patria desde el lugar que me toque. Pido a Dios que ilumine al presidente Milei en la enorme tarea que es sacar a este país adelante”, expresó. Luego de anunciar el protocolo de distribución de alimentos, que estará a cargo del Ejército Argentino, Pettovello comenzó un proceso de búsqueda de los responsables de no informar al respecto de la situación de esta mercadería. En este marco, quien fue apuntado como responsable de este grave problema para el Gobierno fue el ahora exsecretario de Niñez y Familia, uno de los pocos funcionarios que se mantenía desde el organigrama original del Ministerio de Capital Humano, que se encuentra erosionado por las renuncias y movimientos de direcciones.

Both comments and pings are currently closed.