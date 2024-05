El municipio y la Universidad impulsan una campaña sobre los riesgos de las apuestas online y la ludopatía digital en jóvenes y adolescentes

Integrantes de la comunidad educativa y representantes de la sociedad civil de Almirante Brown participaron de la charla abierta sobre apuestas online y ludopatía digital, una problemática que crece entre jóvenes y adolescentes. El objetivo del encuentro fue visibilizar la temática, en el marco de una campaña del Municipio y la Universidad para concientizar sobre un problema que se desarrolla de manera transversal en toda la sociedad, con conductas adictivas que preocupan y encienden alertas. La Casa Municipal de la Cultura fue escenario de la jornada organizada por la Comuna, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y la Fundación Causa Común, y contó con la participación del intendente municipal, Mariano Cascallares y el vice rector la Alta Casa de Estudios, Facundo Nejamkis, entre otros dirigentes. En ese marco, Cascallares destacó la importancia de trabajar en el tema en el afán de “cuidar a los jóvenes y adolescentes de nuestro distrito”. En tanto, agradeció la convocatoria y el compromiso de la comunidad browniana para avanzar en soluciones. Durante el encuentro, Mariana Ferrarelli licenciada en Comunicación, magister en Metodología e investigadora en tecnologías de la enseñanza y formación docente; y Lucia Fainboim licenciada en Comunicación, diplomada en Educación e investigadora especializada en Ciudadanía Digital fueron las encargadas de exponer sobre cómo las apuestas en juegos de azar y las conductas problemáticas relacionadas con el juego ludopatías, se han transformado en un fenómeno muy actual (en el entorno de las plataformas digitales), con características que merecen una atención especial. En ese sentido, disertaron sobre como la humanidad siempre estuvo atravesada por la tecnología; respecto de la cultura digital en las escuelas (con la exposición de casos reales) y en la vida cotidiana con la interacción a través de aplicaciones, lo que permitió que la ludopatía tenga mayor relevancia, y que las apuestas marquen un momento histórico. Los jóvenes no pueden ingresar a las casas de juegos de azar, pero si tienen a su alcance las plataformas de apuestas online y “llevan un casino en sus celulares”. Además, señalaron que estos espacios virtuales se disputan el tiempo de permanencia de los usuarios y ofrecen recompensas para tener su atención. La relación que los jóvenes tienen con las pantallas, por un diseño tecnológico y comercial parecería favorecer una especie de “captura”. También dichas prácticas se alientan a través de la publicidad, con el fútbol por ejemplo y con influencers, y proponen un modelo de negocios y la monetización sin límite en las interacciones, lo que estimula una adicción a un comportamiento. Asimismo, las expositoras explicaron que la disponibilidad de dinero y las operaciones a través de billeteras virtuales propician el desarrollo de la actividad que genera dependencia, y en muchos de los casos la familia es la última en enterarse del problema cuando ya se agotaron todas las alternativas de financiamiento en los jóvenes. Por otro lado, se abordó también los riesgos que sufren los jóvenes con dichas prácticas, la falta de la habilidad reflexiva de los chicos para evaluar los peligros; el impacto en la salud mental, los signos de alerta de la ludopatía digital y las estrategias de acompañamiento adulto. Vale señalar, que en Argentina el 30% de la población está vinculada a los juegos y que 7 de cada 100 individuos pueden ser considerados adictos. Además, son pibes cada vez más jóvenes (son más vulnerables porque están en crecimiento) los que apuestan en forma online, y sobre todo varones. Hay una epidemia de pibes metidos en las apuestas, una práctica que se da en muchas escuelas públicas y privadas del país de distintos estratos socioeconómicos. Por último, y respecto de cómo actuar frente a casos de esta naturaleza, las expertas recomendaron que hay que indagar a los jóvenes ante cambios de conducta. Evitar culpabilizar, señalar o etiquetar. Hablar de situaciones y no de personas y tejer alianzas con terceros para poder conversar del tema. Ante signos de alerta dar aviso a la familia, y trabajar colectivamente. Promover la contemplación, la concentración y respuestas no inmediatas y proveer además espacios más tranquilos para desarrollar otras habilidades. Entender que “lo virtual es real”, y que estamos atravesados por la tecnología digital y hay necesidad de conocer al respecto. Generar espacios de expresión y debate, trabajar nociones de salud integrales y darle importancia a la salud mental. Cabe señalar, que durante la jornada las expositoras interactuaron con los presentes quienes narraron algunas de sus experiencias. Además, el encuentro fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown. También fueron parte del encuentro, el presidente del legislativo local, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, su par de Salud, Walter Gómez; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH, Bárbara Miñán, y el secretario de Extensión Universitaria, Ignacio Jawtuschenko.

