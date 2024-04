Ex combatientes browninanos partieron hacia nuestras isla con el municipal “Brown en Malvinas”

El Municipio de Almirante Brown acompañó a los ex combatientes Guillermo Oscar Taño y Rodolfo Carrascosa hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partieron en dirección a las Islas Malvinas para rendir homenaje a los caídos y reafirmar la Soberanía Nacional sobre el territorio argentino. Se trata de los vecinos pertenecientes a las localidades de Glew y Burzaco que fueron seleccionados en el marco del programa “Brown en Malvinas”, entre otros 11 ex combatientes. Los héroes brownianos partieron este viernes por la madrugada desde el Palacio Municipal ubicado frente a la Plaza Brown y fueron acompañados y trasladados por el equipo del Municipio de encabezado por la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. Cabe mencionar que este es el quinto viaje que organiza el Municipio de Almirante Brown para que los ex combatientes brownianos vuelvan al archipiélago y cumplan el sueño de pisar una vez más nuestro territorio, en el marco de una política pública que tiene como principal premisa “malvinizar” el distrito y rendir homenaje a nuestros héroes. “Nos llena de orgullo y felicidad saber que dos de nuestros ex combatientes están volviendo a las Islas Malvinas para rendir homenaje a los héroes caídos y seguir reafirmando la Soberanía Nacional sobre nuestro territorio. Se trata del quinto viaje que organizamos desde el Municipio de Almirante Brown y tenemos el compromiso de seguir realizándolo cada año”, sostuvo Mariano Cascallares. En la actividad también dijo presente el presidente del Centro de Veteranos “Puerto Argentino”, Guillermo Rezk, entre otras autoridades locales.

Both comments and pings are currently closed.