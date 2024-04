Cascallares se reunió con delegados municipales para profundizar la gestion en las localidades

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó una reunión de trabajo con las y los delegados municipales de las doce localidades del distrito, con el objetivo de seguir profundizando las mejoras y los servicios en las localidades y en los barrios brownianos. Durante la jornada, que tuvo lugar en el Palacio Municipal, se abordaron cuestiones específicas que hacen a las prioridades y necesidades de cada uno de los barrios y localidades. Además, se destacó la importancia de la continuidad de las obras municipales o articuladas con la Provincia que promueven el bienestar y progreso para los vecinos. En la oportunidad, también se realizó una evaluación de las diversas tareas llevadas adelante por la Comuna, y de las proyectadas para cada sector del distrito. “Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las familias de nuestro distrito y para ello contamos con el compromiso y dedicación de todo el equipo municipal, en este caso de los delegados de cada localidad que cumplen un rol muy importante por su cercanía con la gente”, expresó el intendente Mariano Cascallares. Participaron también del encuentro el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el director General de Enlace Gubernamental, Maximiliano Alvarenga; y el director General de Gestión Descentralizada, Iván Allinghi. Además, los delegados municipales: Rodolfo Díaz Vélez (Ministro Rivadavia); Nazareno Roselli (Rafael Calzada); Valeria Soria (Longchamps); Belén Travasso (Claypole); Guillermo Antoniani (Glew); Valeria Ramallo (José Mármol); Humberto Morelli (San José); Andrea Capasso (Burzaco); Osvaldo Lucey (Malvinas Argentinas); María José Zandonadi (Adrogué); Mabel Klehb (San Francisco de Asís) y José María Vélez (San Francisco Solano).

