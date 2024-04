El Gobierno llamó a la UTA y a las empresas para levantar el paro de colectivos en el AMBA

El secretario de Trabajo, Julio Corderó, convocó este jueves a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a las empresas para intentar levantar el paro de colectivos que afecta desde temprano a miles de usuarios en el AMBA. El paro de colectivos generó desde temprano este jueves serias dificultades a la hora de intentar viajar y los representantes de los trabajadores amenazan con extender la medida si las empresas se niegan a cumplir con la liquidación de sueldos con el aumento acordado en las paritarias. En tanto las empresas aseguran que no tienen posibilidad de cumplir con lo acordado ante la decisión del gobierno de Javier Milei de seguir retaceando el pago de subsidios al transporte en el marco del brutal plan de ajuste que está llevando adelante desde el 10 de diciembre pasado. La convocatoria lanzada por Corderó tiene por objetivo “acercar posiciones”, ya que el área que funciona en la órbita del Ministerio de Capital Humano por el momento descarta la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria.

