Paro de colectivos en el AMBA: UTA amenaza con una medida de fuerza para este lunes 8 de abril

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declaró en la noche del miércoles en “estado de alerta” y anunció que podría avanzar con un nuevo paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el próximo lunes 8 de abril, si efectivamente se termina verificando el incumplimiento, por parte de las empresas de transporte, del acuerdo salarial firmado en febrero pasado. La medida fue anunciada tarde en la noche del miércoles a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de la UTA en la red social X , en la que advirtieron que se encuentran en “estado de alerta por incumplimiento del acuerdo salarial”. “Ante las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/24 y que fuera homologada con fecha 19/2/24, alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte, la UTA se declara en estado de alerta, advirtiendo a la población que, de verificarse dicho incumplimiento a partir del próximo lunes 8 del corriente, se verá afectada la normal prestación del servicio público en el área del AMBA”, informó el sindicato conducido por Roberto Fernández. Por su parte, las cámaras de transporte aseguran haberle enviado una carta documento al ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, e intimaron al gobierno de Javier Milei a cancelar “urgentemente” la deuda de compensaciones (subsidios) impagas a la fecha, que según denuncian asciende a 50.278 millones de pesos. Dicho pago, aseguran, es condición para que puedan abonar una suma no remunerativa a los choferes, pactada en paritarias. Días atrás Fernández ya había adelantado en diálogo con Radio 10 que “el transporte público corre riesgo en el AMBA”.

