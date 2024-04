Gobierno modificará la ley de educación para “penar el adoctrinamiento en las escuelas”

Así lo adelantó el vocero presidencial tras el repudio de un grupo de excombatientes de Malvinas en un acto escolar durante un acto de conmemoración por el 2 de abril. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves que el Gobierno avanzará con cambios en la Ley Nacional de Educación, con el objetivo de denunciar e impedir el “adoctrinamiento ideológico” de los docentes en las aulas. Según Adorni, el Gobierno buscará avanzar con cambios en la Ley Nacional de Educación 26.206, para controlar que no ocurran estos episodios y penar así la “militancia” de maestros al frente del aula. Gobierno modificará la ley de educación “Por decisión del Gobierno se van a modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”, anunció hoy el vocero presidencial en la conferencia de prensa de este jueves, en la Casa Rosada. “Además el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respetar la libertad de expresión. Van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse”, agregó. El acto que desencadenó la medida del Gobierno por adoctrinamiento en la educación En el marco de las conmemoraciones por el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, hubo actos en todo el país. En Verónica, localidad del Partido de Punta Indio en la provincia de Buenos Aires, el homenaje en una escuela terminó con un escándalo cuando excombatientes se retiraron ofendidos del lugar. El tenso momento tuvo lugar en medio del discurso la docente de Historia, Soledad Reyes. Los veteranos denunciaron que las palabras de la mujer tuvieron una inclinación “político partidaria”. En el video que se viralizó en las redes sociales se observa el escenario completo de la situación: decenas de personas, alumnos y familiares reunidos en el patio de la escuela. A un costado la formación de excombatientes y al frente Reyes dando su discurso. Una de las frases que desató el enojo de los excombatientes fue: “Los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”. Cuando la docente terminó de pronunciar esas palabras, los homenajeados procedieron a retirarse de manera inmediata. Los demás presentes se limitaron a apoyar a los veteranos con fuertes aplausos. Sin embargo, los excombatientes presentes se sintieron agraviados desde antes, cuando, en un momento del discurso, la docente habló sobre las personas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura militar en 1976.

Both comments and pings are currently closed.