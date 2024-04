Cascallares encabezó un reconocimiento a trabajadores municipales de Almirante Brown

El intendente municipal, Mariano Cascallares, encabezó el acto de entrega de decretos de designación en planta permanente y transitoria a trabajadores y trabajadoras del Municipio de Almirante Brown. La jornada se llevó adelante en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal oficializó el pase de 11 trabajadores a planta permanente y 30 a planta transitoria. Con las actuales designaciones el Municipio está prácticamente concluyendo con los pases a planta permanente de los empleados ingresados en 2015. De ese modo se continúa fortaleciendo la Carrera Municipal. En la oportunidad pasaron a planta permanente tres trabajadores de la Secretaría de Salud; uno de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos; uno de la Secretaría de Infraestructura; dos de la Secretaría General; tres de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana y finalmente uno de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. “Realmente es un orgullo poder notificar sus designaciones ya que nuestro compromiso es seguir trabajando en la misma línea, por este camino de fortalecimiento de la carrera municipal y brindándole más y mejores servicios a los vecinos”, expresó Cascallares, que agradeció la tarea de las y los trabajadores. Cabe señalar que durante la actual gestión el Municipio concretó el pase a planta permanente de 563 personas, incluidos los últimos 11 pases. Participaron de la actividad el secretario General, Alan Grin; el director General de R.R.H.H., Martín Campiotti y la directora de Personal del Municipio de Almirante Brown, Silvia Ventura.

