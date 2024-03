Universidad Guillermo Brown: presentaron la diplomatura en pensamiento, liderazgo y análisis político social

El intendente municipal, Mariano Cascallares, participó junto al Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora Monseñor Jorge Lugones y al rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini, del lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Pensamiento, Liderazgo y Análisis Político-Social promovida por la Alta Casa de Estudios browniana y la Comisión Episcopal de Pastoral Social. La presentación del proyecto tuvo lugar en el salón Raúl Soldi de la Casa Municipal de la Cultura en Adrogué y contó también con la presencia del vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamski y el politólogo y periodista, Hernán Brienza. “En una época de cambios de paradigmas tanto políticos como sociales, económicos, laborales y tecnológicos es necesario que quienes ejerzan espacios de liderazgo puedan brindar respuestas concretas y humanistas por eso es tan importante este nuevo proyecto que promueve mejorar las capacidades de gestión en nuestros estudiantes”, sostuvo Cascallares durante la jornada. Cabe señalar que esta iniciativa es fruto del convenio marco sellado entre la Universidad Nacional Guillermo Brown y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, encabezada por monseñor Jorge Lugones. El mismo fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante local, a través de la ordenanza N° 13.218. Vale destacar además que la diplomatura propone herramientas prácticas de gestión, así como de pensamiento, liderazgo y análisis para renovar a las nuevas dirigencias que tienen como desafío la consolidación de un proceso de desarrollo integral y humano para la Argentina. Dicha licenciatura se dictará bajo la modalidad mixta (presencial y virtual sincrónica) y se dividirá en horas de cursadas, jornadas de encuentros y experiencias de vinculación al territorio para quienes la realicen.

