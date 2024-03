La Justicia fallo a favor del municipio de Lanús en la denuncia contra EDESUR

En un fallo sin precedentes, tras la demanda presentada por Lanús Gobierno, esta mañana el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Lanús sentenció “hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Municipalidad de Lanús, y ordenar a la firma Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) a garantizar la efectiva prestación del servicio de energía eléctrica, por sí o a través de terceros, sea por medio de unidades móviles de generación de energía eléctrica o por las líneas regulares de provisión, a favor de la usuaria actora en esta causa”. La Justicia convocó a una reunión entre las partes, con un plazo máximo de 24 horas, para llevar a cabo “un plan de normalización de la energía eléctrica a favor de la Municipalidad de Lanús como gran usuario, en todas las áreas afectadas”. Cabe destacar que hasta que EDESUR no logre solucionar el conflicto deberá proveer de generadores eléctricos para paliar la situación. Adjuntamos sentencia.

