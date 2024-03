Histórico: Inauguraron el primer edificio de aulas de la Universidad Guillermo Brown

El intendente municipal, Mariano Cascallares, inauguró junto al rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (Unab), Pablo Domenichini, y a toda la comunidad educativa el primer Edificio de Aulas de la Alta Casa de Estudios browniana. Con este acto finalmente la Universidad abre oficialmente las puertas de su Campus Universitario, ubicado en el predio de la histórica Quinta Rocca, en la localidad de Burzaco, con la flamante estructura aúlica totalmente finalizada y ya en funcionamiento. La inauguración contó además con la presencia del vicerrector de la universidad, Facundo Nejamkis, además de miembros de la comunidad educativa, secretarios, subsecretarios, concejales y consejeros escolares de Almirante Brown. En la oportunidad el intendente saludó al equipo de infraestructura por el trabajo realizado y destacó: “Estamos muy contentos de poder compartir la inauguración del primer edificio de aulas de nuestra Universidad. Este es un nuevo paso para la institución que funcionó en diferentes espacios y que hoy ya tiene su propio lugar merced al trabajo articulado de los últimos años con la Nación”. Asimismo, agregó: “Tenemos la expectativa de poder seguir con una serie de obras ya planificadas en el Campus, tales como la restauración y remodelación de la Casona y de dos nuevos edificios, además de terminar con la construcción de la nueva estación ferroviaria”. “Es un día muy importante, de mucha alegría que compartí con los estudiantes que pueden cumplir el deseo de formarse”, concluyó Mariano Cascallares. Por su parte, Domenichini se refirió a todos los logros alcanzados por la Casa de Estudios desde su creación y puesta en funcionamiento, de todas las herramientas educativas que brinda a la comunidad no solo de Almirante Brown sino de la región, de la formación de profesionales de excelencia y de estar cerca para que todos los vecinos puedan acceder a la educación superior. Una universidad que supera los 4 mil estudiantes y cuenta con 13 carreras en marcha. Asimismo, destacó que la Universidad es un foro para pensar en el bienestar y desarrollo, donde no solo se investiga sino, se forman valores, como el valor de la vida de la democracia. En tanto, expresó “volvemos a reafirmar nuestro compromiso por la defensa de una educación pública de calidad” y agradeció a todos los que hicieron posible el crecimiento de la institución, entre ellos el trabajo articulado con el Municipio. Por su parte, Nejamkis también subrayó la interacción con la Comuna para promover el desarrollo de la institución y se mostró expectante con la continuidad de las obras proyectadas. Durante la jornada además hizo uso de la palabra la presidente del Centro de Estudiantes de la UNAB, Sol Snöbohm, quien instó a los estudiantes a seguir formándose y militando por una universidad pública. Luego del tradicional corte de cintas, autoridades y miembros de la comunidad educativa recorrieron las instalaciones y participaron de la primera charla Magistral en el edificio, a cargo de Fernando Schapachnik, quien expuso sobre Inteligencia Artificial, Empleo, Educación y Futuro del Futuro. Participaron también de la jornada el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Armando Medina; el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Serra, y el secretario de Extensión de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko, entre otras autoridades. Primer edificio de aulas Cabe señalar que el moderno edificio alberga a 15 aulas distribuidas en dos plantas en una superficie total de 1.941 metros cuadrados, y que cuenta también con oficinas administrativas, módulos sanitarios, espacio de cafetería y estacionamiento. Vale recordar que la Universidad Nacional Guillermo Brown fue creada por la Ley 27.193 del Congreso Nacional en noviembre de 2015, y comenzó a funcionar en agosto de 2019. Nació para garantizar el derecho social a la educación superior y formar profesionales que promuevan el desarrollo social, económico y productivo de la región y del país.

