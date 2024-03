INDEC da a conocer hoy la inflación de febrero: estiman que estará cerca del 15%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes la inflación de febrero. Según las estimaciones privadas estaría por debajo del20,6% de enero,pero por encima del 15%, que es el número máximo que espera el Gobierno. La expectativa en el Gobierno es que esté “más cerca de 10% que de 20%”. Con un evidente consenso por una menor marcha en la suba de precios, pero con diferencias en el grado de esa merma, crece la expectativa por la medición oficial del IPC de febrero, que el INDEC dará a conocer este martes 12 de marzo. El ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que “este mes la inflación va a estar más cerca del 10% que del 20%”, asegurando que van “a ver una baja sustancial que es producto del control fiscal y monetario que se está llevando a cabo”. En paralelo, el presidente Javier Milei anticipó un marzo “muy complicado” en materia de inflación, pero al mismo tiempo afirmó que “se está derrumbado” a partir de una fuerte contracción en la cantidad de dinero en circulación. “Marzo va a ser muy complicado porque tiene un tema de estacionalidad muy denso, pero no descarto que en abril haya una fuerte caída de la inflación”, afirmó el jefe de Estado durante una entrevista televisiva. ¿De cuánto la inflación en la ciudad de Buenos Aires? A finales de la última semana se publicó el indicador oficial de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, que marcó una suba de precios del 14,1% durante febrero y acumuló un alza del 264,5% en los últimos 12 meses. Dicha variación mensual, es una muestra de lo que espera el Gobierno Nacional. De esta manera, el IPC porteño reflejó una caída de más de siete puntos porcentuales sobre el registro de enero (cuando había llegado al 21,7%). En el primer bimestre de 2024, la inflación en la Ciudad llegó al 38,9%. ¿Qué dato de inflación esperan en el mercado? El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA) con las proyecciones de los principales actores y consultoras del mercado, estimó que el índice de precios de febrero alcanzó el 15,8 por ciento, mientras que para el acumulado anual prevén una suba del 210,2 por ciento a finales de este año. En la misma línea se ubicó la inflación de los trabajadores, que elaboran la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), pronosticando un 15,8 por ciento en febrero, lo que refleja una desaceleración de 6,8 por ciento respecto a enero. En los dos primeros meses del año, la variación de precios alcanzó un alza del 41,8 por ciento y acumula un incremento del 282,3% en los últimos 12 meses. ¿Qué dato de inflación esperan las consultoras privadas? El Relevamiento de Precios Minoristas de la consultora Eco Go, por su parte, estimó la inflación del segundo mes del año una décima por encima de las previsiones anteriores, ubicándola en el 15,9 por ciento mensual. La consultora C&T, en tanto, midió un IPC del 16,3% en febrero, cayendo respecto del 19,6% que exhibió el relevamiento propio en enero. A pesar de la desaceleración, la variación interanual trepó a 275%, la mayor desde marzo de 1991. Desde la firma de Camilo Tiscornia analizaron que “los fuertes ajustes en diversos precios regulados explicaron gran parte del comportamiento del mes”. “El alza del transporte público provocó que el rubro de transporte aumentara 47% mensual. El ajuste en la electricidad que se implementó a mitad de mes se combinó con un significativo incremento en el sueldo de encargados de edificio para generar una variación de 38% mensual en el rubro vivienda. En ambos casos, se trata de movimientos muy por encima del promedio”, añadieron. Reuters En las mediciones de la Fundación Libertad y Progreso, el Índice de Precios de febrero llegó a 16,8%, desacelerándose 3,8 puntos porcentuales respecto de la medición oficial de enero (20,6%). Según estos cálculos, en el primer bimestre del año, el IPC acumula una suba de 40,9% y la variación interanual alcanza el 288%, el valor más alto desde marzo de 1991. Desde la entidad explicaron que en la evolución del mes incidió durante la primera semana una variación sustancialmente alta, debido a la actualización de tarifas en el transporte público del AMBA y aportaron que “a partir de la segunda semana del mes, los datos convergieron a variaciones en el rango del 2%-3% semanal, manteniendo la tendencia de la última quincena de enero y ubicándose en valores similares a los de septiembre del 2023”. Inflación: prevén un leve “rebote” para marzo De acuerdo al REM publicado por el BCRA la inflación de febrero sería del 15,8%, para bajar al 14,3% en marzo. Sin embargo, debido a las variaciones de la primera semana de marzo, sumado a distintos factores estacionales, algunas consultoras privadas pusieron en duda que el IPC continúe por el camino descendente. Por caso, el índice de precios que elabora FIEL registró en la primera semana de marzo un alza del 5,7%, la mayor suba semanal desde comienzos del año. Trepó un 15% frente a la primera semana de febrero y 304,7% en la comparación interanual. “El mayor incremento semanal corresponde a Regulados (8,5%) como consecuencia, principalmente, del aumento de prepagas”, aclaró. Por su parte, desde LCG señalaron que el relevamiento de precios de los alimentos tuvo un alza del 3,6% semanal, acelerando 2,3 pp respecto a la semana previa. “La inflación promedio mensual parece estabilizarse en un nivel todavía alto. Esta semana alcanzó el 12%, volviendo a acelerar respecto a la semana previa (+0,5 pp). A su vez, el porcentaje de productos con aumentos se mantiene prácticamente constante en 33% del total, lo que significa que el total de la canasta ajusta cada 3 semanas”, explicaron desde la consultora. En tanto, desde C&T alertaron por la aceleración en el precio de los alimentos los últimos días de febrero. Una dinámica que, “junto con el alza de la electricidad de mitad de mes, deja un arrastre estadístico de cerca de 3% para marzo, mes en el que los ajustes de educación tendrán un peso significativo y a los que puede sumarse un incremento en el gas”.

