El municipio de Brown avanza con la forestación de espacios y paseos públicos

El Municipio de Almirante Brown concretó tareas de forestación en la plaza “Ángel Nene Coppola” de la localidad de Burzaco, en el marco de los trabajos de puesta en valor, embellecimiento y creación de nuevos paseos y espacios públicos en distintas localidades del distrito. Se trata de la plaza situada en el predio de Roca y Adolfo Alsina, frente a las vías del Ferrocarril y a metros de la estación, donde las cuadrillas municipales realizaron la plantación de distintas variedades nativas, entre ellas gramillas, arbustos y árboles. En este sentido, se colocaron decenas de especies de Sauco, Sen de Campo, Canelón, Timbo, Tarumas; y también variantes decorativas como Margaritas Amarillas, Salvias Celestes y Girasolillos. “En Almirante Brown seguimos trabajando para potenciar nuestros espacios públicos, multiplicando los puntos de esparcimiento para nuestros vecinos. Esta vez con tareas de forestación en Burzaco, potenciando este pulmón verde que significa nuestro distrito para el Conurbano Bonaerense”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. Por otra parte, recientemente la Comuna anunció que también está avanzando con la construcción de una nueva plaza en la localidad de Ministro Rivadavia. Está ubicada en la intersección de las calles Enrique Mosconi, Francisco Trujillo y Comisionado P. Irigoin, en el barrio Los Paraguayos, la cual ya cuenta con nuevas sendas intertrabadas, veredas perimetrales, luminarias con tecnología LED que potencian la capacidad lumínica y bancos. A su vez, también a principios de 2024, se culminaron las obras para la creación de la plaza Fabián Ferrari, ubicada en el barrio El Trébol, de Glew donde se instalaron mesas, bancos, juegos y luminarias con tecnología LED. El nuevo espacio verde se encuentra ubicado en el cruce de las calles Juan Cruz Varela y Los Aromos, y cuenta con veredas, mesas, bancos, juegos para niños, torres de iluminación LED y forestación con ejemplares de aguaribay, fresnos y sauces, respetando las especies existentes.

