El peronismo acelera su reorganización: fin de semana de encuentros del PJ bonaerense y porteño

Tras una reunión sorpresa del Partido Justicialista nacional y la llegada al país del expresidente Alberto Fernández, el peronismo avanzará este fin de semana en su reorganización partidaria para enfrentar unido al gobierno de Javier Milei, con la realización de varios encuentros. La agenda peronista prevé que este sábado se lleve a cabo un encuentro del Justicialismo bonaerense en Cañuelas, un cabildo abierto del PJ porteño en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y una jornada de debate en la Universidad de Buenos Aires (UBA) organizada por el espacio ‘Peronismo Soberano’. En tanto, el encuentro del Frente Renovador (FR) de la provincia de Buenos Aires, previsto para este sábado, y que se iba a convertir en la reaparición pública del excandidato presidencial Sergio Massa, se postergó para el sábado 2 de marzo, informaron a Télam fuentes partidarias. El PJ bonaerense Se reunirá este sábado desde las 11 en el predio del establecimiento ‘Museo Campo’, ubicado en el kilómetro 95 de la Ruta 6 en el municipio de Cañuelas, con “agenda abierta” y el claro objetivo de avanzar en la coordinación de acciones y definir una estrategia unificada para enfrentar las políticas del Gobierno nacional. Se trata del primer encuentro del año del PJ bonaerense que se realiza habitualmente en una localidad de la costa atlántica, pero esta vez se pasó a Cañuelas. En el encuentro también podría estar presente la discusión de una renovación de la conducción partidaria bonaerense que ahora está en manos del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Se trata del primer encuentro del año del PJ bonaerense que se realiza habitualmente en una localidad de la costa atlántica, pero esta vez se pasó a Cañuelas. “Los tiempos obligan al peronismo provincial a reorganizarse rápidamente y tener una agenda común”, dijeron fuentes partidarias a Télam. El propio Máximo Kirchner adelantó a fines del año pasado, en un encuentro reservado, que en los primeros meses de 2024 pondría a disposición la conducción partidaria. Ante la derrota del PJ a nivel nacional y los cuestionamientos de un sector del justicialismo provincial que piden “debate interno y renovación”, la gestión de Máximo Kirchner “está en la mira”, aunque desde otros sectores piden “dejar las discusiones internas”. En el encuentro también podría estar presente la discusión de una renovación de la conducción partidaria bonaerense que ahora está en manos del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner / Foto archivo. “Hoy debemos dejar las discusiones internas un poco de lado porque tenemos que ver lo que hay que enfrentar”, dijo el jueves el diputado Santiago Cafiero, en referencia al Gobierno nacional. Sin embargo, el exintendente de Hurlingham Juan Zabaleta y el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, insistirán por la renovación del PJ bonaerense, plasmando sus diferencias con la conducción de La Cámpora. Con esa misión, Zabaleta se reunió en enero con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien se distanció del kirchnerismo duro al dejar la vicepresidencia del Instituto Patria. “Me encontré con el compañero Jorge Ferraresi, quien será, sin dudas, uno de los protagonistas de la etapa que se viene. El peronismo necesita debate y reconstrucción”, escribió Zabaleta en su cuenta de la red social Facebook. Uno de los primeros en reaccionar y pedir la renuncia de Máximo Kirchner y de Alberto Fernández a la presidencia del PJ nacional fue Gray, quien mantiene una disputa judicial con Máximo Kirchner en la Corte Suprema por la metodología de asunción y la fecha. Uno de los primeros en reaccionar y pedir la renuncia de Máximo Kirchner y de Alberto Fernández a la presidencia del PJ nacional fue Fernando Gray / Foto archivo. En declaraciones a esta agencia, el intendente peronista sostuvo que “el PJ bonaerense está acéfalo porque es el principal partido opositor y está inmóvil ante los problemas que tiene la gente como el aumento del boleto y de los servicios. En estos meses, solo sacó 3 comunicados y nada más. El PJ bonaerense está paralizado”. Otro de los frentes internos que Máximo Kirchner enfrenta es producto de su distanciamiento con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien aparece como una figura política considerada por muchos dirigentes como el indicado para encabezar la renovación justicialista con vistas a 2027. En ese contexto, esta semana hubo reuniones en La Plata entre funcionarios cercanos a Kicillof, intendentes del PJ tradicional y hasta algunos enrolados en el kirchnerismo duro, por lo que este sábado puede haber una acción coordinada para “poner límites y establecer condiciones” a Máximo Kirchner en su forma de conducción. Se posterga la reaparición de Massa A 75 kilómetros de Cañuelas, por la ruta provincial 205, Sergio Massa y su tropa se iban a reencontrar en la ciudad de Roque Pérez en lo que iba a marcar el inicio de “una nueva etapa” en la que el Frente Renovador hará un “fino equilibrio” entre las críticas al Gobierno nacional y su asociación literal con el kirchnerismo puro, ya que buscarán mayor independencia sin romper con Unión por la Patria. Sin embargo, a último momento, el encuentro del FR se postergó para el próximo sábado 2 de marzo por “cuestiones personales” de Massa, por lo que su reaparición deberá esperar una semana más. A 75 kilómetros de Cañuelas, Sergio Massa y su tropa se iban a reencontrar en la ciudad de Roque Pérez en lo que iba a marcar el inicio de “una nueva etapa” / Foto: Enrique García Medina. El PJ porteño En la sede porteña de la UMET, el PJ porteño, liderado por el senador nacional Mariano Recalde, también se reunirá a partir de las 11, en un cabildo abierto donde se definirá “el plan de acción” frente a las medidas de Milei en la Nación y de Jorge Macri en la Ciudad. Previamente, sesionará el congreso metropolitano del PJ porteño con temas internos en el orden del día, en el que se destaca además el acuerdo para fijar una fecha para las elecciones partidarias para renovar la conducción partidaria. También se desarrollará este sábado a partir de las 10.30 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -Santiago del Estero 1029- una jornada de debate organizada por el espacio ‘Peronismo de la Soberanía’, bajo la consigna “la soberanía Argentina por encima de todas las diferencias”.

En el aniversario del primer triunfo del peronismo en 1946 y a un mes del paro general de la CGT, el plenario del Peronismo de la Soberanía será inaugurado por el sindicalista camionero y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, y el secretario General de UTEP, Alejandro ‘Peluca’ Gramajo. El dirigente Gabriel Berrozpe explicó que “el encuentro se dividirá en comisiones para concretar una propuesta programática frente a la crisis desatada por el gobierno de Milei que golpea en las mesas de las familias argentinas y pone en peligro la integralidad nacional”. Por su parte, la agrupación La Cámpora realizará el sábado y el domingo unas jornadas solidarias a nivel nacional con la consigna “Poner el pecho para levantar la Patria. Con coraje, con fuerza y con amor”, lema que alude a una frase dicha por el fallecido expresidente Néstor Kirchner.

