Este jueves el municipio desembarca con un nuevo operativo integral de salud “Tu CAPS en casa” CAPS

Con el objetivo de brindar más y mejores servicios sanitarios a los vecinos de nuestro distrito, el Municipio de Almirante Brown informó que este jueves 15 de febrero llevará adelante un nuevo operativo integral de salud en el marco del programa “Tu CAPS en Casa” en la localidad de Claypole. La jornada, un dispositivo de abordaje territorial que procura garantizar el acceso al cuidado de la salud del individuo en el contexto familiar y sociocomunitario, tendrá lugar en el Club Santa Clara de Claypole -calle Jujuy entre España y Ángel Hubac- a partir de las 9 horas. En la oportunidad se brindará atención pediátrica (niños desde los 2 años de edad), atención clínica, salud sexual integral y odontología. Además, se efectuará un circuito de enfermería (peso, talla, signos vitales y electrocardiograma -ECG). Habrá también un stand de vacunación (vacunas de calendario, antigripal y Covid). Además el Centro de Salud Animal y Zoonosis estará presente con atención clínica, vacunación antirrábica y desparasitación para los animales. Cabe señalar que previo a la jornada, se realiza un relevamiento sanitario “casa a casa”. La actividad estará a cargo del CAPS de referencia N° 2 “Mi Horizonte” y se desarrollará junto a la Delegación Municipal correspondiente, dependiente de la secretaria de Gestión Descentralizada de la Comuna. “Seguimos trabajando para acercar la atención sanitaria a nuestros vecinos, con un nuevo operativo integral de salud en el marco del programa “Tu CAPS en Casa” que incluye la asistencia clínica y odontológica, además de la vacunación, entre otras, acciones preventivas”, remarcó el intendente Mariano Cascallares.

