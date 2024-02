La multisectorial de Brown expreso su preocupación frente a las políticas del gobierno nacional

En una nueva reunión, la Multisectorial de Almirante Brown destacó la importancia de organizarse con los diferentes sectores de la comunidad para enfrentar la actual situación social que vive todo el país. En ese marco, se debatió respecto de lo acontecido con el tratamiento y caída de la ley Ómnibus (que volvió a comisión) y el estado del DNU del Gobierno Nacional. El encuentro se realizó, una vez más, en la Sociedad Italiana y reunió a representantes de diversos sectores del distrito, entre ellos, de la educación y cultura, la salud, ambiente, deportes, adultos mayores, organizaciones libres del Pueblo, del trabajo y sindicalismo e incluso a ex combatientes de Malvinas. En lo que fue la segunda reunión de la Multisectorial del distrito, un espacio de diálogo y debate, los presentes expresaron sus inquietudes y la preocupación por las consecuencias de las políticas en marcha desde Estado Nacional, el tratamiento de la ley Ómnibus y el estado del DNU. En tanto, renovaron el compromiso de lucha para organizarse y constituir encuentros específicos de trabajo y análisis con el objetivo de seguir resistiendo las injusticias y atropellos y todas las acciones del Ejecutivo de la Nación para coartar los derechos de los diferentes sectores de la sociedad. Asimismo, se promovió la generación de información certera para que la población esté al tanto de lo que sucede para así organizarse y enfrentar todo lo que puede venir en el futuro. “Desde el Municipio siempre escuchamos, defendemos y acompañamos a todos nuestros vecinos y vecinas que luchan por sus derechos y por una mejor calidad de vida. Respaldamos a los diferentes sectores de la comunidad, que a través de este espacio de análisis y debate siguen expresando su preocupación por la actual situación social que estamos atravesando”, manifestó el intendente Mariano Cascallares.

