Julián Álvarez y Leandro Lurati recorrieron el Club Social y Deportivo Unión de Lanús Este

El intendente de Lanús Julián Álvarez recorrió las instalaciones del Club Social y Deportivo Unión de Lanús Este, junto con el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires Leandro Lurati. Durante el último gran temporal que azotó a la ciudad, la institución sufrió el desprendimiento de una parte de su techo. Frente a esto, Lanús Gobierno y la Provincia se comprometieron a ayudar a resolver esta problemática para que la vida social y deportiva de la institución pueda desarrollarse con normalidad. “Desde el municipio creemos esencial el compromiso de ayudar y fomentar el desarrollo de los clubes de nuestra ciudad porque sabemos que la labor de las instituciones va más allá de los méritos deportivos. Los clubes son espacios de cuidado, acompañamiento y pilares fundamentales”, afirmó el jefe comunal, Julián Álvarez. Participaron del encuentro el secretario de Cultura y Deportes de Lanús Gobierno Alejo Di Carlo y el subsecretario de Deportes de Lanús Gobierno Gonzalo Díaz.

