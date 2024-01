En vacaciones de verano invitan a visitar los de Almirante Brown

En estas vacaciones de verano, además de las diferentes actividades recreativas, educativas y artísticas que lleva adelante el Municipio, los vecinos de nuestro distrito pueden visitar los diversos museos y edificios históricos que posee Almirante Brown. Conocer estos espacios, que albergan una gran riqueza cultural e histórica, representa una muy buena opción para el esparcimiento de toda la familia browniana, y pueden hacerlo durante el presente periodo estival como durante el resto del año. De ese modo, grandes y chicos podrán descubrir el patrimonio material que poseen, aprender e interactuar con el arte que conservan. El intendente Mario Cascallares indicó que “continuamos enriqueciendo toda la propuesta y la riqueza histórica y cultural de nuestro distrito”, al tiempo que destacó que “si bien durante la temporada de verano no todos los museos ofrecen visitas guiadas, sí permanecen abiertos en diferentes horarios”. Los vecinos podrán recorrer los siguientes espacios: El Edificio Histórico “La Cucaracha”, que alberga las memorias del distrito y está situado en Diagonal Brown 1386 de Adrogué, permanece abierto de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Consultas al mail ieh@brown.gob.ar , al teléfono 4214-1268, y en Facebook: Instituto de Estudios históricos y Patrimonio Cultural de Almirante Brown; Instagram: institutodeestudioshistoric En tanto, “Casa Borges” que conserva la obra del célebre escritor y poeta Jorge Luis Borges, ubicada en Diagonal Brown 301 en Adrogué, también podrá ser visitada de lunes a viernes de 8 a 14. Para información comunicarse al teléfono 5034-6282 o por mail a casaborges@brown.gob.ar Por otro lado, el museo de cerámica toscana “Cosimo Manigrasso”, situado en Alberdi 356 de la ciudad de Glew, brinda visitas guiadas en días y horarios previstos con anticipación. La histórica casa cuenta con obras del reconocido ceramista italiano. El castillo “Castelforte”⁸, con túneles secretos en pleno centro de Adrogué (Rosales 1521) es uno de los puntos turísticos del distrito más visitados. Para conocer el edificio, donde funciona un museo entre otras atracciones, se podrá obtener más información a través de sus redes sociales Facebook (asociación nativos del partido de Almirante Brown) y en el Instagram @asociacion.nativos.altebrown. El Museo “Fundación Soldi” ubicado en Rafael Obligado 336 de Glew, abrirá sus puertas a partir del mes de febrero. Los días sábados, domingos y feriados de 11 a 17 horas atenderá al público. El lugar atesora 60 obras originales del artista plástico Raúl Soldi, en exposición permanente. Además, en febrero arrancará la inscripción de los diversos talleres que ofrece, entre otras actividades. Para más información comunicarse por mail a fundaciónsoldi.oficial@gmail.com, o bien visitar su sitio web: www.soldi.com.ar o las redes sociales Facebook: fundacionsoldi; Instagram: fundacionsoldi.oficial Teléfono: 02224 420121 El Chifladoseo, el primer y único museo sobre los Tres Chiflados que existe en toda Iberoamérica, y el segundo en su género en todo el mundo, retomará sus actividades durante la segunda quincena de marzo. Dicho espacio, ubicado en Segurola 1152 Adrogué, cobija más de 2000 piezas de colección del trío cómico uno de los más significativos de la comedia clásica del siglo 20. Para más info: http://www.chifladoseo.com, teléfono 4298-8969; mail info@chifladoseo.com Visitas con reserva previa. Finalmente se proyecta la apertura del Museo Claudio León Sempere, ubicado en Colón N° 581, entre 25 de Mayo y Amenedo, en la localidad de Burzaco. Dicho espacio, con 38 años de historia, fue puesto en valor por el Municipio con importantes obras que incluyeron la refacción de pisos, mejoras eléctricas, pintura y arreglos en general en toda la estructura del edificio. El mismo alberga más de 200 obras en diferentes disciplinas como pintura, dibujo, cerámica, fotografía, técnicas mixtas y grabado. Informes a través del correo electrónico museo_sempere@yahoo.com.ar, o en sus redes sociales Facebook: Museo Sempere; Instagram @museosempere

