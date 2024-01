Extienden hasta el 21 enero el acuerdo de precios de la carne y suman una sucursal de Longchamps

El Municipio de Almirante Brown informó que se prolongará hasta el domingo 21 de enero el Acuerdo de Precios que abarca a una decena de cortes de carne y destacó que se sumó una nueva sucursal en la localidad de Longchamps. Se trata de esta importante iniciativa rubricada con el frigorífico “Morres” de nuestra región, que desde fines de diciembre de 2023 está permitiendo que las vecinas y los vecinos puedan acceder a mercadería de calidad a un menor precio. En este sentido, la nueva sucursal que se acaba de incorporar al acuerdo abre a partir de las 13 horas y está ubicada en la calle Dr. José Alberto Kellertas N°712, en Longchamps, sumándose a las de Glew, Burzaco y Claypole. “Seguimos adelante con este importante Acuerdo de Precios que constituye otra política pública que lleva adelante el Municipio de Almirante Brown con el objeto de fomentar el consumo local, garantizar el acceso a alimentos de calidad y cuidar el bolsillo de los vecinos en el marco de la actual situación económica”, destacó el intendente Mariano Cascallares. Entre los principales cortes se destacan el asado a $3.799 el kilo; la Aguja o Roast Beef a $ 4299,90 el kilo; Bola de Lomo a $5199,90; Espinazo a $599,90; Falda a $1899,90; Matambre a $3999,90; Osobuco a $1799,90; Peceto a $5699,90 por kilo; Marucha a $1899,90 el kilo y la Cuadrada a un valor de $5249,90 el kilo. Desde la Comuna browniana se indicó que, en todos los casos, la compra deberá ser de dos kilos de mercadería y recordó las direcciones de las sucursales restantes. Dos de ellas se encuentran en Burzaco: en la Hipólito Yrigoyen N°14677 y en Joaquín V Gonzalez N° 2500; otra en Glew, en Almafuerte N° 50 y Patria N° 25, y la última en Claypole, en Lacaze N° 4298.

Both comments and pings are currently closed.