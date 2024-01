El municipio acompaña a la delegación browniana que participa del Pre Cosquin

El Municipio de Almirante Brown acompaña a la delegación de 110 artistas que participan en la Provincia de Córdoba del Pre Cosquín 2024 y representan de ese modo a nuestro distrito en este importante y tradicional festival artístico de danza y música. En ese contexto, trascendió que una vez iniciada la competencia Almirante Brown es la sede con más finalistas de toda la provincia de Buenos Aires en el mencionado Pre Cosquín. Los músicos y bailarines partieron en dos micros desde la Casa de la Cultura de Adrogué para presentarse en la mítica plaza Próspero Molina, en la 4° Ronda de clasificación buscando un lugar en las finales nacionales. Se trata del “Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2024” que se lleva a cabo del 2 al 15 de enero. En total se realizan 6 rondas clasificatorias de 2 días cada ronda, en las que participan 9 sedes. Quienes salgan victoriosos en los 12 rubros participantes, competirán en las finales que se llevarán a cabo el 14 y 15 de enero para hacerse un lugar en el principal evento del folklore argentino: el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. “Saludamos a la delegación de artistas brownianos que nos representa en Córdoba como cada año para participar del Pre Cosquín y dejar en lo más alto la bandera de Almirante Brown”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. La delegación está conformada por los artistas Mario Tassa y Denis Espinoza (solistas vocales), el dúo “De Raíz (dúo Vocal), el grupo “Contratiempos (conjunto vocal), Vittorio Tramannoni (solista instrumental), El viejo Ritual (conjunto instrumental), Lus Segura (tema inédito), Lucas Gallegos (solista malambo) y el grupo “Indomables (conjunto de malambo). También por Lorena Erneta y Matías Gómez (pareja de danza tradicional), Carolina Gerez y Lucas Coliluan (pareja de danza estilizada) y el Ballet “Chakaymanta” (conjunto de ballet folklórico). Se trata de los vecinos y vecinas que ganaron en sus respectivos rubros durante la etapa de la Sede Alte. Brown que se llevó a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2023 y que este lunes y martes buscarán avanzar a la siguiente etapa del festival. Por parte del Municipio browniano acompañaron el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; el director de Promoción de las Artes, Agustín Kolaric, y el concejal Leonardo Herrera.

