Arrancó en Brown la edición 2024 del programa “Escuelas Abiertas en Verano”

Con una jornada inaugural que se llevó a cabo en la Escuela Primaria N° 78 ubicada en la calle Orfila Rico N° 569 de la localidad de Burzaco, se puso en marcha la edición 2024 del programa “Escuelas Abiertas en Verano” en Almirante Brown. Según indicó el Municipio browniano, este año la mencionada iniciativa se replicará de forma simultánea en más de 50 establecimientos educativos de Almirante Brown de diferentes niveles y abarcando a todas las localidades. Entre ellos, en los jardines de infantes N° 903, N° 919, N° 927, N° 937 y N° 956; y las escuelas primarias N° 4, N° 7, N° 8, N° 11, N° 14, N° 15, N° 17, N° 19, N° 20, N° 21, N° 24, N° 25, N° 29, N° 31, N° 33, N° 34, N° 36, N° 37, N° 38, N° 41, N° 43, N° 44, N° 45 y N° 46. También en las primarias N° 52, N° 53, N° 55, N° 61, N° 62, N° 63, N° 64, N° 69, N° 70, N° 72, N° 74, N° 76, N° 77, N° 78, N° 79, N° 81, y N° 82; en el Centro de Educación Física N° 56, en los CEC N° 1, N°2 y N°3, y en los Centros de Contención. “Estamos muy contentos porque gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevamos adelante una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano, donde miles de alumnos y alumnas de Almirante Brown realizan actividades deportivas, acuáticas y recreativas”, destacó Mariano Cascallares”. Este importante programa se implementa a partir de la articulación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires junto con los Municipios. Durante las jornadas se realizan distintas actividades que promueven la inclusión social, la concientización sobre la problemática ambiental, la integración y el desarrollo de diferentes prácticas ludomotrices, recreativas, acuáticas, deportivas y artísticas. Las mismas están destinadas principalmente a más de 3.000 niños y niñas en edad escolar (desde los 3 años cumplidos) pertenecientes a los niveles Inicial, Primario y Secundario. Cabe destacar, además que durante la tercer y cuarta semana del mes, los alumnos asistirán de manera rotativa a la pileta del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia para realizar actividades acuáticas. En la actividad dijeron presente también el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión y el coordinador distrital del programa Escuelas Abiertas de Verano, Damián Barone, entre otras autoridades.

