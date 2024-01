Sergio Massa se reunió con la CGT y acordaron organizar un encuentro con gobernadores

El ex candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se reunió este jueves con representantes de la CGT, y juntos acordaron realizar una mesa con gobernadores y legisladores para definir el futuro del peronismo. Según informó Rosario Ayerdi en C5N, fueron los miembros de la CGT quienes invitaron a Massa al encuentro. Juntos le pusieron lugar y fecha a la reunión de la “reorganización del peronismo”: en Mar del Plata a fines de enero y bajo el lema “hay otro camino”. La periodista contó que el ex ministro de Economía se mostró autocrítico con cómo encaró el último tramo de la campaña de cara al balotaje. “Dijo que había que plantear con más vehemencia lo que iban a ser los aumentos en naftas y tarifas, y dijo que la principal víctima de este modelo va a ser la clase media, porque en marzo se van a sumar las escuelas a los aumentos, y sin paritarias va a haber una dura caída en los ingresos”, señaló Ayerdi.

