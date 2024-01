Brown: El municipio puso en marcha la colonia de verano 2024

El Municipio de Almirante Brown lanzó la Colonia de Verano Municipal 2024 junto a cientos de chicos y chicas de distintas instituciones barriales de nuestro distrito, que ya realizan actividades acuáticas, recreativas y al aire libre en las diferentes sedes dispuestas. En efecto, esta importante iniciativa se lleva adelante en distintas instalaciones como el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, el Predio de Navales, el predio Los Pinitos y el Complejo María Reina de Glew, donde asisten en diferentes grupos y horarios, niños y niñas de 6 a 12 años, adolescentes, jóvenes con discapacidad y adultos mayores de nuestro distrito. Los y las participantes pertenecen a distintas instituciones de bien público como clubes de barrio, comedores sociales y centros de jubilados, además de integrantes del Centro de Recreación y Deporte Adaptado e hijos de los empleados municipales. En este sentido, los vecinos y vecinas brownianos que asisten de forma gratuita a las distintas sedes aprenden a nadar, realizan actividades acuáticas y al aire libre, y realizan juegos de iniciación a distintos deportes, recibiendo también ropa, desayuno y almuerzo, además de los traslados correspondientes. “Para nosotros es un inmenso orgullo llevar adelante como cada año la Colonia de Verano junto a nuestros vecinos y vecinas de todas las edades, pertenecientes a instituciones barriales de todo el distrito para que puedan realizar actividades recreativas y acuáticas. El deporte y la inclusión van de la mano y tenemos el compromiso de seguir potenciando el trabajo de un Estado Municipal Presente”, destacó el intendente Mariano Cascallares. Las actividades se llevan a cabo en el Polideportivo de Ministro Rivadavia con chicos y chicas de 6 a 12 años; en el Predio Los Pinitos con niños y personas con discapacidad y también en el Predio Navales. En tanto que las jornadas para adolescentes tendrán lugar en el Polideportivo del 15 de enero al 16 de febrero, misma fecha en la que iniciarán las propuestas recreativas también en el Predio María Reina de Glew junto a adultos mayores pertenecientes a los centros de jubilados de Almirante Brown.

