La CGT celebró la cautelar contra el DNU: “Los trabajadores unidos no serán vencidos”

La conducción nacional de la CGT celebró “ el fallo judicial contra el intento de reforma laboral propuesto por el Gobierno ” a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado al Congreso por el presidente Javier Milei, y aseguró que “el movimiento obrero y los trabajadores no serán vencidos en tanto y en cuanto permanezcan unidos”. El cotitular de la central obrera, el dirigente del gremio de la sanidad Héctor Daer, señaló a través de su cuenta X que “con organización, unidad y compromiso, la CGT logró frenar el intento de reforma laboral propuesto por ese DNU” del mandatario. “No nos vencerán mientras permanezcamos unidos. Envío un fuerte y cálido abrazo a todos los compañeros que respaldan y se sumaron al plan de lucha”, expresó Daer, El consejo directivo nacional de la central obrera difundió esta tarde un comunicado, en el que celebró que “la justicia haya dictado una cautelar e hiciese lugar al planteo gremial”. La mayoría de los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó la sentencia interlocutoria número 1 e hizo lugar al planteo de la CGT en plena feria judicial, en los autos “CGT contra el Poder Ejecutivo Nacional sobre incidente”. La justicia dictó a favor de la central obrera una medida cautelar y suspendió la aplicabilidad de lo dispuesto en el ‘Título IV Trabajo’ del DNU 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre “la cuestión de fondo ventilada en la causa”, indicó la CGT. El documento de la central sindical afirmó además que la Cámara consideró que el planteo de la CGT “no coincide con el tramitado en proceso colectivo que se ventila ante la justicia contenciosa administrativa federal, a la que el Gobierno pretendía enviar el expediente, ya que los intereses no son homogéneos, porque lo que se debate en la justicia laboral es el derecho del trabajo aplicable a todos los trabajadores de la Argentina”. Héctor Daer. Foto: Alfredo Luna La CGT, que colideran Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, añadió en el documento que existen “circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de competencia de la justicia nacional del trabajo para entender en la contienda”. LAS 62 ORGANIZACIONES REIVINDICARON EL FRENO A LAS REFORMAS LABORALES Las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, que conduce el dirigente taxista José Ibarra, celebraron la medida cautelar que frenó el capítulo de reformas laborales contenido en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 del Gobierno, y sostuvieron que “la Justicia revocó el decisorio recurrido y suspendió su aplicabilidad hasta una sentencia definitiva”. Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hicieron lugar al pedido de la CGT y dictaron este miércoles una cautelar que suspendió el capítulo de las reformas laborales. En ese sentido, el secretario nacional de Finanzas del brazo político del sindicalismo peronista y titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), Julio Estévez (h), destacó que “la Justicia frenó el DNU, que intentó sin pasar por el Congreso desregular la legislación laboral y modificar todos los derechos adquiridos y precarizar el trabajo a lo largo y a lo ancho del país”. “Los jueces de la cámara laboral, en total acuerdo, sostuvieron que es preciso respetar la Constitución Nacional, y hasta se dieron el gusto de citar a Juan Bautista Alberdi, quien afirmó que ‘en vez de dar el despotismo a un hombre es mejor darlo a la ley'”. Estévez (h) ratificó esas palabras de Alberdi, un prócer al que el Gobierno reivindica, y añadió que ese personaje histórico también afirmó: “Ya es una mejora el que la severidad sea ejercida por la Constitución y no por la voluntad de un hombre. Lo peor del despotismo no es su dureza sino su inconsecuencia, y solo la Constitución es inmutable. Dad al Ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una Constitución”, concluyó. “Las 62” y la Upsafip convocaron a los trabajadores a celebrar la medida cautelar, aunque llamaron también a mantener el “alerta” porque la disputa por la defensa de los derechos adquiridos lejos “está aún de haber terminado”, señalaron sus dirigentes. “La justicia justificó la decisión de dictar la medida cautelar en el hecho de que el DNU introdujo importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia laboral, pero no explicó cómo las reformas planteadas podrían remediar la situación referida en sus fundamentos como para justificar una reforma laboral general y peyorativa”, enfatizó. “No nos vencerán mientras permanezcamos unidos. Envío un fuerte y cálido abrazo a todos los compañeros que respaldan y se sumaron al plan de lucha” Héctor Daer La CGT expresó también que “las modificaciones introducidas de forma regresiva afectan la interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de los gremios y conflictos”, señaló. “La decisión judicial frenó la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores y no tendrá vigencia hasta tanto la justicia resuelva el planteo de inconstitucionalidad del ‘Capítulo IV’ del DNU 70/23, como lo había solicitado la CGT”, concluyó el documento. PALAZZO CELEBRÓ CAUTELAR JUDICIAL La conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) celebró que “la Cámara Nacional del Trabajo haya dado lugar a la cautelar solicitada de forma oportuna por la CGT”, que suspendió la aplicación de la reforma laboral incluida en el ‘Capítulo IV Trabajo’ del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno. Palazzo y el secretario de Prensa del gremio, Claudio Bustelo, celebraron en un documento la decisión judicial, luego de “un pedido realizado por la CGT para que no se desregulasen las normas laborales” hasta tanto no haya una sentencia de fondo. “La Bancaria festeja esa resolución, que frenó la pérdida indiscriminada de derechos que contiene el decreto 70/23 del Gobierno en contra de los trabajadores argentinos. Fue una clara muestra de respeto a las instituciones democráticas y a la Constitución”, aseguró.

