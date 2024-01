Cascallares entregó certificados de capacitación a emprendedoras y emprendedores brownianos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó certificados a vecinos y vecinas que participaron del programa Empleo Independiente, en el que se formaron para crear emprendimientos o bien potenciar los ya existentes. La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura de Adrogué, donde Cascallares destacó la “enorme importancia de un Estado Presente para la realización de cursos para la formación del trabajo, un eje fundamental para el crecimiento y el desarrollo” de nuestro distrito. Se trató de un Curso de Gestión Empresarial de tres meses de duración, realizado desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, y dirigido a vecinos y vecinas que quieran crear un emprendimiento de cero o bien potenciar uno que ya esté en marcha. En total, se presentaron casi 60 vecinos y vecinas pertenecientes a distintos rubros como gastronómicos, marroquinería, textil, serigrafía, pastelería, zinguerías, mosaiquismo, jardinería, diseño gráfico, peluquería y carpintería, entre muchos más. En este sentido, además de la formación sobre administración y ventas –principalmente-, se les brindó un beneficio económico durante doce meses y también una beca para la compra de insumos y materiales. Cabe destacar que en estos cuatro años de gestión se entregaron más de 500 subsidios gracias al trabajo con el entonces Ministerio de Trabajo de la Nación. Dijeron presente durante la jornada el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; el subsecretario de Agencia de Empleo y Formación Profesional, Santiago Paolinelli; y la coordinadora de Economía Popular, Sabrina Soricaro, entre otras autoridades.

