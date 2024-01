Cascallares participó de la entrega de certificados a estudiantes de la escuela de oficios de la UNAB

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de un acto realizado por la Escuela de Educación Profesional de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en el que se entregaron más de 270 certificados a estudiantes que concluyeron su formación en los distintos cursos y trayectos formativos realizados este año. La actividad se llevó adelante en el Salón Soldi de la Casa de la Cultura y contó con la presencia del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; el secretario de Extensión de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko, y el director de la Escuela de Educación Profesional, Julio Sánchez Martínez. En este sentido, más de 200 personas recibieron su certificado en los distintos trayectos y cursos formativos que abarcan distintas áreas, como Soldador Básico, Gestor Integral de Compostaje, Operador de Equipos de Prototipado, Proyectista de Oficina Técnica y Desarrollo de productos de Indumentaria y Accesorios. También de Operador Socio Comunitario en Discapacidad, Auxiliar de Herrería y Soldadura, Game Design y Level Design, QA Testing, Operario Calificado de Depósito, Instructor de RCP (módulo 1) y de Paneles Solares. “Es un orgullo participar de esta entrega de certificados a vecinos y vecinas que se formaron en distintos trayectos y cursos educativos de la UNAB, nuestra querida universidad que crece cada día y que continúa fortaleciendo los lazos con los trabajadores y con el sector productivo para el desarrollo local”, destacó Mariano Cascallares. Durante el encuentro, se realizó también una muestra en diferentes stands en donde se exhibieron productos diseñados y materializados por estudiantes de algunos de los cursos, como Indumentaria, Game Design e Impresión 3D y Corte laser. Además, también hubo un espacio de promoción y muestra de prácticas de RCP con los equipos de la Escuela.

