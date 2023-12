El municipio anunció un acuerdo de precios de la carne con un frigorífico de la región

El Municipio de Almirante Brown anunció que arribó a un Acuerdo de Precios en torno a una decena de cortes de carne con un frigorífico de nuestra región, lo que permitirá que las vecinas y los vecinos accedan a mercadería de calidad a un menor precio. Se trata de la empresa comercializadora Morres que posee varias sucursales en nuestro distrito. “Este acuerdo fomenta el consumo local, promueve el acceso de nuestra gente a los alimentos de calidad y cuida el bolsillo de nuestros vecinos”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Concretamente los cortes que se comercializan a partir del acuerdo entre el frigorífico y la Comuna son los siguientes: Aguja o Roast Beeef: $ 4299,90 el kilo; Bola de Lomo: $5199,90; Asado: $3999,90; Espinazo: $599,90; Falda: $1899,90; Matambre: $3999,90; Osobuco: $1799,90; y Peceto: $5699,90 por kilo. Se agregan como parte del Acuerdo de Precios la Marucha a $1899,90 el kilo y la Cuadrada a un valor de $5249,90 el kilo. Se aclaró que en todos los casos la compra deberá ser de dos kilos de carne. Desde la Comuna browniana se indicó que estas ofertas que integran el acuerdo se encuentran vigentes en las sucursales de Burzaco (Joaquín V Gonzalez N° 2500), en Glew (Almafuerte N° 50 y Patria N° 25); y en la avenida Lacaze N° 4298 de la localidad de Claypole. Las sucursales abren hoy sábado 30 de diciembre de 8,30 a 21 horas y el domingo 31 de diciembre entre las 8,30 y las 14,30 horas. Finalmente se informó que la promoción se encuentra vigente hasta agotar el stock de mercadería disponible. Este Acuerdo de Precios constituye otra política pública que lleva adelante el Municipio de Almirante Brown con el objeto de fomentar el consumo local, garantizar el acceso a alimentos de calidad y cuidar el bolsillo de los vecinos.

