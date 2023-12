Recomendaciones del municipio para evitar el uso de pirotecnia en fiestas navideñas

El Municipio de Almirante Brown lanzó recomendaciones a horas de la Noche Buena y la Navidad para evitar especialmente el uso de la pirotecnia sonora durante las Fiestas y no conducir luego de haber ingerido alcohol para evitar accidentes de tránsito. Desde la Comuna browniana recordaron que rige en nuestro distrito la prohibición de la venta de pirotecnia sonora, es decir aquella que provoca ruidos mediante detonaciones, en defensa de los vecinos y vecinas con TEA y TGD, adultos mayores y también de los animales. Por tal motivo, y como es habitual cada año, en las últimas semanas se vienen intensificando los controles para verificar el cumplimiento de dicha ordenanza, la N° 11.416, impulsada por el Municipio de Almirante Brown y aprobada en 2019 por el Concejo Deliberante local que actualmente se encuentra plenamente vigente. Cabe destacar que esta histórica iniciativa viene a saldar un reclamo histórico y es celebrada y saludada desde las asociaciones sobre TEA y TGD locales, como así también por las entidades protectoras de animales. “Les pedimos a nuestros vecinos y vecinas que en estas Fiestas evitemos la pirotecnia sonora en defensa de nuestros adultos mayores, los vecinos con TEA y TGD y los animales. Celebremos en paz, en familia o con amigos, pero siempre respetando al prójimo”, subrayó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien agregó: “Brindemos por unas fiestas con menos ruido y más luces”. Finalmente, desde la Comuna recordaron que se encuentra disponible el 0800-222-7696 para denunciar los puntos de venta de pirotecnia sonora o ilegal en nuestro distrito y también para alertar sobre cualquier emergencia los teléfonos del Centro de Operaciones Municipal (COM): 2206-1300 y el 147, desde donde se coordinará con las diferentes áreas de seguridad y Defensa Civil. Teléfonos y formas de contacto ante emergencias – CENTRO DE OPERACIONES MUNICIPAL (COM): 2206-1300 y 147 – EMERGENCIAS MÉDICAS 107 AB: 2206-1302 – BOMBEROS ALMIRANTE BROWN: 4294-2222 – BOMBEROS DE GLEW: (02224) 420111 – APLICACIÓN “BROWN PREVIENE”

