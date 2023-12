Milei completó los ministerios y se concentra en el proyecto de ley ómnibus

El presidente electo Javier Milei ultima los detalles para asumir el 10 de diciembre con el nombramiento del radical Luis Petri para encabezar el ministerio de Defensa y continúa con la elaboración de un proyecto de ley ómnibus, que sería tratada en el Congreso en los primeros días de mandato. Este lunes por la mañana, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Electo anunció en la red social X que el diputado nacional y excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri, será el próximo ministro de Defensa y asumirá en reemplazo de Jorge Taiana. “Petri será el ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre”, consignó un comunicado del gobierno entrante. El texto oficial destacó que con la designación del futuro ministro de Defensa “la fórmula completa de Juntos por el Cambio (JxC) ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza”, tras la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en los últimos días. Por su parte, Petri agradeció la “oportunidad” y la “confianza”, y anunció que “desde hoy” comenzará a “trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras las Fuerzas Armadas”, que son “orgullo de nuestro país”, según dijo. La desginación de Petri en Defensa completa el gabinete de ocho ministerios que conformarán la administración nacional desde el 10 de diciembre. El resto de las carteras estarán a cargo de Luis Caputo, en Economía; Guillermo Ferraro, en Infraestructura; Guillermo Francos, en Interior; Sandra Petovello, en Capital Humano; Mariano Cúneo Libarona, en Justicia; Diana Mondino, en Relaciones Exteriores; y Patricia Bullrich, en Seguridad. El presidente electo se reunió esta mañana en el Hotel Libertador con Bullrich y Petri en un encuentro en el que también estuvieron el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Caputo, Mondino, Ferraro, y la hermana del libertario, Karina Milei. Allí “se discutieron los principales desafíos que deberá enfrentar cada ministerio, así como las reformas que deberán llevar adelante y las primeras decisiones a tomar una vez iniciada la gestión”, se indicó oficialmente. Uno de los ejes abordados fue el proyecto de ley ómnibus que mandará al Congreso apenas asuma, con la expectativa de que sea tratado en sesiones extraordinarias durante el verano. Entre las reformas se propondría una modernización del Estado con la reducción de ministerios y estructuras del Gobierno nacional. Foto: David Sánchez Además, se especula con la posibilidad de que dentro del paquete de medidas se promuevan cambios en el régimen legal económico, con eje en la apertura comercial, y que también se impulse una reforma en materia política y, posiblemente, electoral. El futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, confirmó el domingo en declaraciones a La Nación + que Milei enviará al Congreso el pedido para que se eliminen las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y ratificó que en su discurso de asunción anunciará el llamado a sesiones extraordinarias. En relación a las propuestas, el diputado electo por San Luis Carlos D’ Alessandro comentó, en declaraciones a CNN, que “dentro de esta ley ómnibus no va a haber medidas que tengan que ver con las “privatizaciones” de las empresas públicas. “Se va a intentar que sea una ley con muchos artículos”, remarcó y agregó que “dentro de esta ley, no va a haber medidas que tengan que ver con las privatizaciones, porque son medidas de segunda o tercera generación, para el 2025”. Bullrich y Petri / Foto: Pablo Añeli Al respecto agregó: “No queremos eliminar dependencias porque sí, sino porque queremos ver en qué benefician al Estado. Es necesaria una modernización del Estado”. En tanto, la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau (Frente de Todos), recibió este lunes al legislador electo Martín Menem (La Libertad Avanza), quien desde el 10 de diciembre la reemplazaría en ese cargo, previa aprobación por parte del plenario del cuerpo en la sesión prevista para el próximo jueves. La bonaerense y el riojano recorrieron las instalaciones de la Presidencia de la Cámara y otros salones ubicados en el Palacio Legislativo, y luego mantuvieron una charla de más de tres horas. Por su parte, la designada ministra de Seguridad mantuvo un encuentro con el actual titular de la cartera, Aníbal Fernández. Guillermo Francos / Foto: Daniel Davobe. Bullrich aseguró que la transición será “totalmente ordenada”, destacó que la charla con Fernández fue “extensa” y que se acordó que luego del 10 de diciembre los funcionarios entrantes estarán “habilitados a llamar a cualquiera de los que ya serían exfuncionarios para tener detalles que son importantes”. “Mañana (por el martes) los equipos van a profundizar sobre los temas importantes respecto de la seguridad de los argentinos”, añadió. Además, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se comunicó con Milei, a quien calificó como “un verdadero amigo del pueblo judío“, y lo invitó formalmente a que visite su país próximamente. En la comunicación, Netanyahu también agradeció a Milei “su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén”, según informó la oficina del primer ministro en su cuenta de la red social X. “El primer ministro Benjamín Netanyahu habló con el presidente electo argentino Javier Milei, lo felicitó por su victoria electoral y le agradeció su apoyo al Estado de Israel en su guerra contra la organización terrorista Hamas“. Horas después, Milei respondió el mensaje. “Muchas gracias Primer Ministro Benjamin Netanyahu por la charla que hemos mantenido en el día de hoy. Saludos, Javier Milei”, posteó el Presidente Electo.

