Récord Histórico: La universidad Guillermo Brown superó los 3100 inscriptos para el ciclo lectivo 2024

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) informó que aumentó significativamente la cantidad de inscriptos para el Ciclo Lectivo 2024 con más de 3.100 nuevos estudiantes y remarcó que la cursada se llevará adelante en el nuevo edificio de aulas del campus en la Quinta Rocca. La UNAB cuenta actualmente con una matrícula 4.500 estudiantes en sus 13 carreras, al tiempo que la cantidad de inscriptos se incrementaron un 20 por ciento en relación al Ciclo Lectivo de este año. Entre las carreras más elegidas por los nuevos estudiantes se encuentra la Tecnicatura en Programación con 1.966 inscriptos, seguida por la Tecnicatura en Acompañante Terapéutico, con 450; la Licenciatura en Administración, con 300, la Tecnicatura en Comunicación Digital, con 290 y la Licenciatura en Ciencia de Datos, con 260. “Estamos muy felices porque nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown viene teniendo un crecimiento exponencial cada año, sumando carreras y también multiplicando sus estudiantes. Es un verdadero orgullo para Almirante Brown y un sueño cumplido”, remarcó el intendente electo Mariano Cascallares. Otro dato alentador que se destaca de estas inscripciones es que la enorme mayoría de los nuevos estudiantes universitarios son vecinos y vecinas de Almirante Brown, y principalmente jóvenes que están terminando el secundario, continuando su trayecto educativo sin interrupciones. Finalmente cabe destacar también que desde su creación, la UNAB se convirtió en importante actor territorial para el desarrollo productivo y de capital humano de Almirante Brown, el cual impulsó programas importantes como los cursos de “La Universidad en tu Localidad” con más de 1.000 participantes y los talleres de extensión que ya superaron los 10.000 estudiantes. También hay más de 600 vecinos que pasaron por los cursos de oficio de la Escuela de Educación Profesional y 200 que participan del Programa Universitario de Adultos Mayores. Finalmente, Mariano Cascallares remarcó que “además del primer edificio de aulas que será estrenado en la próxima cursada, avanzan a todo ritmo las obras para la creación de la nueva estación ferroviaria lindera al campus, ubicándose entre las estaciones de Longchamps y Burzaco, y también la puesta en valor integral de la antigua casona que oficiará como Rectorado”.

