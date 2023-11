Reconocieron a un historico veterinario de zoonosis por su servicio a la comunidad

El Municipio de Almirante Brown reconoció al médico veterinario Pablo Spósito por sus 20 años de trabajo en el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco, destacando su defensa del servicio público de la salud de los animales. La emotiva actividad se llevó adelante en Casa Municipal de Adrogué, donde se le hizo entrega formal al doctor Spósito de un reconocimiento por su labor y trayectoria, impulsado por el Concejo Deliberante local, bajo la Ordenanza N° 13.033. Cabe destacar que Spósito se desempeña desde hace 20 años como cirujano en Zoonosis, capacitando con su técnica quirúrgica no solo al equipo local, sino a otros colegas de otros municipios del país que se acercan para copiar e implementar este reconocido modelo de sanidad. Dichas visitas tienen como objetivo que las distintas delegaciones conozcan las instalaciones edilicias, el recurso humano que trabaja en el lugar y su operatividad técnica, todo en el marco de las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos del distrito, las cuales posicionan a Almirante Brown como el primer Municipio No Eutanásico del país y referente de todo América Latina. “Es un orgullo reconocer a Pablo por sus 20 años de trabajo como cirujano en Zoonosis Brown, este espacio emblema de la sanidad animal de nuestro país. En nombre de todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown queremos agradecer tu valioso trabajo y el de todo el equipo de profesionales”, subrayó el intendente electo Mariano Cascallares. De la jornada participaron, además, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Salud, Walter Gómez; la directora de Bienestar Animal, Cristina Gaitán; el director profesional veterinario, Walter Killian; el coordinador operativo, Maximiliano Rueda, y la referente de la Asociación de Amigos de Zoonosis, Laura Antoniazzi, entre otras autoridades. También dijeron presente familiares del doctor Spósito, como su esposa –que también se desempeña en Zoonosis como anestesista- Carolina Cardona; sus padres Norberto Spósito y Amanda Galli, y sus suegros Julio Cardona y Elida Ríos, además de sus compañeros y compañeras de trabajo: Rubén Navarro, Melody Báez y Antonella Aguillera.

