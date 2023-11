Sergio Massa realizó su cierre de campaña frente a estudiantes: “Vamos a defender la educación pública, inclusiva y gratuita”

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló en la previa del cierre de campaña de cara al próximo domingo, y a horas de que comience la veda electoral. “Que este sea el cierre de campaña representa el país que queremos. Vamos a defender la educación pública, inclusiva y gratuita”, destacó Massa en su discurso. Por su parte, con vistas a los alumnos presentes en el lugar, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo: ““Si me faltaba combustible y energía para llegar al domingo, me la dieron ustedes. Gracias, de corazón”. Después, Massa, en alusión al candidato de La Libertad Avanza y competidor en las elecciones, Javier Milei, afirmó que “no hay mayor libertad que ustedes puedan elegir donde estudian y no tengan que andar mandando un váucher o un cheque para ver si pueden estudiar”. “Les pido que a los que tengan cerca les expliquen los daños de las otras propuestas y traten de convencerlos. Sin faltarles el respeto. Les pido que me ayuden. El voto joven es súper importante en términos de participación electoral y de definición del proceso electoral”, remarcó Massa. Además, remarcó que “la mayor utopía es defender la igualdad de oportunidades“, y enfatizó que “construir un país con igualdad de oportunidades es pensar que el hijo de un albañil tenga la misma oportunidad que cualquier otro de ser presidente”.

