Cascallares reconoció a clubes y deportistas de “Pelota Paleta”, el deporte surgido en Brown

El intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó junto a Juan Fabiani y el pelotari argentino Aarón Sehter, ganador de trece medallas de oro en los Campeonatos Mundiales de Pelota Vasca, de un reconocimiento a clubes y deportistas que practican Pelota Paleta, una especialidad practicada en frontón y surgida en la ciudad de Burzaco. La actividad se llevó adelante en la Sala Soldi de la Casa de la Cultura de Adrogué, donde se presentó la cronología “Pelota a Paleta: Raíces, inició y evolución”, a cargo de Christian Armas. También se difundió una entrevista a Aarón Sehter en la que comentó sus inicios en el deporte en el marco de la entrevista realizada al hijo de Gabriel “Sardina” Martirén que fue en Burzaco donde se jugó el primer partido de pelota a paleta en Argentina y el mundo, en el trinquete “República Gaucha” en 1905. Luego, en manos del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y del titular del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, se entregaron copias de la ordenanza municipal N° 12.817 a los clubes que practican este deporte: Club de Burzaco, Club Atlético Adrogué, El Fogón, y el Club Social y Deportivo 9 de Julio. La jornada incluyó también el reconocimiento de personalidad destacada del deporte a Luis María Anselmo, reconocido pelotari del Club Atlético Adrogué que ganó 8 títulos argentinos de pelota paleta entre 1963 y 1976. “Es un honor y un orgullo entregar estos reconocimientos a clubes y deportistas que brillaron practicando este hermoso deporte, que tuvo su primer partido en la Ciudad de Burzaco a principios del 1900”, remarcó Mariano Cascallares durante la actividad. La Pelota Paleta se trata de una especialidad de origen argentina del juego de pelota vasca, el cual se caracteriza por utilizar una pala de madera que tiene la forma estilizada de una paleta vacuna para golpear la pelota. Este histórico deporte era jugado ya en 1900 por su propio inventor, Juan Gabriel “Sardina” Martirén y gran parte de la comunidad gaucha de la época. La actividad continuó con la entrega de la ordenanza municipal declarando de interés municipal la exposición de Christian Armas, titular del único museo digital “Pasión por la Paleta”, y con la entrega de la Copa 150 Aniversario Almirante Brown “Aarón Sehter” al campeón vigente: Club Burzaco. Finalmente, se entregaron, además, menciones deportivas a Luis María Anselmo, Pablo Lambardi y Marcelo Ubaldo Farías, y se hizo la presentación de la Copa “Gabriel ‘Sardina’ Martirén 2024” que se llevará a cabo en el calendario de la Federación Argentina de Paleta como una competencia oficial del organismo y que se tendrá como sede los 4 trinquetes de los clubes de nuestro distrito.

