Almirante Brown potencia su red de centros de atencion primaria de la salud

El Municipio de Almirante Brown anunció que se están finalizando las obras integrales de refacción y ampliación en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°12 de Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís, que sumó nuevos consultorios para ampliar la atención sanitaria local. De ese modo se continúa fortaleciendo y equipando la red de CAPS que posee la Comuna browniana en los barrios y localidades de nuestro distrito. Los trabajos se concretaron en el centro de salud ubicado en el cruce de Carcarañá y la avenida Eva Perón, los cuales se concentraron principalmente en la creación de nuevos consultorios, núcleos sanitarios y oficinas administrativas. Además, se realizó la redistribución de usos del edificio existente para un mejor aprovechamiento de los ambientes y trabajos de adecuación de la climatización y de electricidad, entre otros, junto con reformas en toda la fachada exterior. “Luego de la inauguración del CAPS N°33 “Libertad”, estamos finalizando las obras de ampliación y refacción para potenciar este espacio que fue el primero en esta localidad y que cumplió una gran tarea durante la pandemia”, sostuvo el intendente electo Mariano Cascallares. En esa línea, Cascallares subrayó y destacó además el trabajo y acompañamiento de los “Ministerios de Salud y de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires” por la concreción de estas obras de infraestructura tan necesarias para toda la comunidad. Cabe destacar que con estos avances, el Municipio de Almirante Brown sigue potenciando la red de atención primaria de la Comuna, que ahora cuenta con 33 CAPS, todos nuevos o refaccionados, y con más equipamiento para fortalecer el acceso a la salud de las vecinas y vecinos de nuestro distrito. Además, los avances se consolidaron desde el aspecto tecnológico ya que se dotó con herramientas digitales para agilizar los procesos administrativos, como por ejemplo con la incorporación de la “Historia Clínica Digital”, la cual permite que los datos y estudios estén en red en todo el sistema de salud de la región.

